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Депутат Госдумы рассказала о перерасчете пенсии работающим пенсионерам - РИА Новости, 26.07.2026
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02:29 26.07.2026
Депутат Госдумы рассказала о перерасчете пенсии работающим пенсионерам

Депутат Стенякина рассказала о надбавке к пенсии для работающих пенсионеров

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Пенсионное удостоверение. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Соцфонд РФ с 1 августа проведет перерасчет страховой части пенсии работающих пенсионеров в беззаявительном порядке.
  • Максимальная надбавка составит три пенсионных коэффициента, даже если человек заработал больше баллов.
  • Работающим пенсионером считается человек, который получает пенсию и работает по трудовому или гражданско-правовому договору, при условии, что работодатель делает отчисления в СФР.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Соцфонд РФ с 1 августа проведет перерасчет страховой части пенсии работающих пенсионеров в беззаявительном порядке, максимальная надбавка составит три пенсионных коэффициента, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
"Ежегодно 1 августа Социальный фонд России делает автоматический перерасчет страховой части пенсии работающих пенсионеров. Этот процесс происходит в беззаявительном порядке", - заявила РИА Новости Стенякина.
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Она отметила, что максимальная надбавка ограничена тремя пенсионными коэффициентами, даже если человек заработал больше баллов.
Депутат напомнила, что работающим пенсионером считается человек, который получает пенсию и работает по трудовому или гражданско-правовому договору.
"При этом обязательное условие заключается в том, что работодатель делает отчисления в СФР. Помимо этого, трудовая деятельность в зарегистрированном ИП также признается работой", - добавила Стенякина.
По ее словам, для самозанятых граждан ситуация немного иная: стаж учитывается только в том случае, если самозанятый добровольно платит страховые взносы в Социальный фонд.
"Еще пару лет назад президент России Владимир Путин дал поручение подготовить законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. При поддержке партии "Единая Россия" такой закон был принят и теперь работает - пенсии ежегодно индексируются, а государство продолжает искать новые механизмы поддержки старшего поколения", - подытожила парламентарий.
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