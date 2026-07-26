Депутат Госдумы рассказала о перерасчете пенсии работающим пенсионерам

Краткий пересказ от РИА ИИ Соцфонд РФ с 1 августа проведет перерасчет страховой части пенсии работающих пенсионеров в беззаявительном порядке.

Максимальная надбавка составит три пенсионных коэффициента, даже если человек заработал больше баллов.

Работающим пенсионером считается человек, который получает пенсию и работает по трудовому или гражданско-правовому договору, при условии, что работодатель делает отчисления в СФР.

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Соцфонд РФ с 1 августа проведет перерасчет страховой части пенсии работающих пенсионеров в беззаявительном порядке, максимальная надбавка составит три пенсионных коэффициента, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

"Ежегодно 1 августа Социальный фонд России делает автоматический перерасчет страховой части пенсии работающих пенсионеров. Этот процесс происходит в беззаявительном порядке", - заявила РИА Новости Стенякина.

Она отметила, что максимальная надбавка ограничена тремя пенсионными коэффициентами, даже если человек заработал больше баллов.

Депутат напомнила, что работающим пенсионером считается человек, который получает пенсию и работает по трудовому или гражданско-правовому договору.

"При этом обязательное условие заключается в том, что работодатель делает отчисления в СФР. Помимо этого, трудовая деятельность в зарегистрированном ИП также признается работой", - добавила Стенякина

По ее словам, для самозанятых граждан ситуация немного иная: стаж учитывается только в том случае, если самозанятый добровольно платит страховые взносы в Социальный фонд.