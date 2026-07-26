Краткий пересказ от РИА ИИ Пенсионерка Вероника из Краснодарского края выиграла 10 миллионов рублей в лотерее «Цветные шары».

Выигрыш стал исполнением одного из ее именинных пожеланий.

Вероника планирует потратить выигрыш на покупку дома для дочери и свое здоровье.

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Пенсионерка из Краснодарского края стала лотерейным мультимиллионером, задув свечу на торте - выигрыш был одним из ее именинных пожеланий, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея".

« "Пенсионерка Вероника из Краснодарского края загадала желание на день рождения и выиграла 10 миллионов рублей в лотерее "Цветные шары". Вероника, задувая свечу на торте, приготовленном дочерью в форме цифр 5 и 7, загадала желание: победу в лотерее и благополучие для своей семьи. После этого у счастливицы появилась уверенность, что ее мечта должна непременно исполниться. Тогда она купила четыре билета лотереи "Цветные шары", один из которых принес выигрыш суперприза", - рассказали в компании.

Путь к успеху занял у Вероники несколько лет. Она участвует в лотереях с момента появления бренда. У нее есть особая тактика: она ориентируется на время до начала тиража: чтобы в минутах и секундах содержались числа 5 и 8. В этот раз предчувствие подсказало ей просто приобрести случайные билеты.

Пенсионерка находилась дома, когда ей пришло уведомление о выигрыше 10 миллионов рублей. Выигрыш Вероника решила направить на покупку дома для дочери и свое здоровье, чтобы еще много лет радовать близких победами.