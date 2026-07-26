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Пенсионерка из Краснодарского края стала лотерейным мультимиллионером - РИА Новости, 26.07.2026
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09:22 26.07.2026
Пенсионерка из Краснодарского края стала лотерейным мультимиллионером

На Кубани пенсионерка выиграла 10 млн рублей в лотерее, загадав желание

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пенсионерка Вероника из Краснодарского края выиграла 10 миллионов рублей в лотерее «Цветные шары».
  • Выигрыш стал исполнением одного из ее именинных пожеланий.
  • Вероника планирует потратить выигрыш на покупку дома для дочери и свое здоровье.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Пенсионерка из Краснодарского края стала лотерейным мультимиллионером, задув свечу на торте - выигрыш был одним из ее именинных пожеланий, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея".
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"Пенсионерка Вероника из Краснодарского края загадала желание на день рождения и выиграла 10 миллионов рублей в лотерее "Цветные шары". Вероника, задувая свечу на торте, приготовленном дочерью в форме цифр 5 и 7, загадала желание: победу в лотерее и благополучие для своей семьи. После этого у счастливицы появилась уверенность, что ее мечта должна непременно исполниться. Тогда она купила четыре билета лотереи "Цветные шары", один из которых принес выигрыш суперприза", - рассказали в компании.
Путь к успеху занял у Вероники несколько лет. Она участвует в лотереях с момента появления бренда. У нее есть особая тактика: она ориентируется на время до начала тиража: чтобы в минутах и секундах содержались числа 5 и 8. В этот раз предчувствие подсказало ей просто приобрести случайные билеты.
Пенсионерка находилась дома, когда ей пришло уведомление о выигрыше 10 миллионов рублей. Выигрыш Вероника решила направить на покупку дома для дочери и свое здоровье, чтобы еще много лет радовать близких победами.
Участникам лотерей победительница пожелала не рассчитать на удачу во время покупки билетов, а просто размышлять о чем-то хорошем и позитивном. По ее мнению, залог успеха – оставаться добрым, понимающим и любящим человеком, ведь к тем, кто сострадает и помогает другим, обязательно придет удача.
Пункт продажи лотерейных билетов - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Бабушка семерых внуков выиграла суперприз в лотерею
3 июля, 08:07
 
Краснодарский крайРоссия
 
 
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