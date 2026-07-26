Нетаньяху намерен присутствовать на ГА ООН, несмотря на угрозы Мамдани

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует присутствовать на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
- Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявлял об изучении возможности задержания Нетаньяху по ордеру Международного уголовного суда, но признал, что у администрации города нет таких полномочий.
- Нетаньяху заявил, что не беспокоится по поводу угроз и намерен приехать, если ситуация в сфере безопасности в Израиле не ухудшится.
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует присутствовать на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, несмотря на угрозы мэра города Зохрана Мамдани исполнить ордер Международного уголовного суда на арест израильского премьера.
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"Нет, я не беспокоюсь (этих угроз - ред.), и, конечно же, я намерен приехать", - заявил Нетаньяху телеканалу Fox News.
Премьер-министр Израиля также напомнил, что с момента вступления в должность практически каждый год принимал участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, единственной причиной, которая может помешать его поездке в Нью-Йорк, остается возможное ухудшение ситуации в сфере безопасности в Израиле, однако на нынешнем этапе таких опасений нет.
В конце ноября 2024 года МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и израильского экс-министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Президент США Дональд Трамп полностью исключил возможность задержания премьер-министра Израиля на территории Соединенных Штатов.