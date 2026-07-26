Нетаньяху намерен присутствовать на ГА ООН, несмотря на угрозы Мамдани

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует присутствовать на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявлял об изучении возможности задержания Нетаньяху по ордеру Международного уголовного суда, но признал, что у администрации города нет таких полномочий.

Нетаньяху заявил, что не беспокоится по поводу угроз и намерен приехать, если ситуация в сфере безопасности в Израиле не ухудшится.

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует присутствовать на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, несмотря на угрозы мэра города Зохрана Мамдани исполнить ордер Международного уголовного суда на арест израильского премьера.

Ранее Мамдани заявил, что изучает возможность задержания премьер-министра Израиля в случае его визита в Нью-Йорк, сославшись на ордер Международного уголовного суда. Позднее он признал, что администрация города не имеет полномочий исполнить этот ордер, и призвал сделать это федеральные власти США.

"Нет, я не беспокоюсь (этих угроз - ред.), и, конечно же, я намерен приехать", - заявил Нетаньяху телеканалу Fox News.

Премьер-министр Израиля также напомнил, что с момента вступления в должность практически каждый год принимал участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, единственной причиной, которая может помешать его поездке в Нью-Йорк, остается возможное ухудшение ситуации в сфере безопасности в Израиле, однако на нынешнем этапе таких опасений нет.