Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху намерен присутствовать на ГА ООН, несмотря на угрозы Мамдани - РИА Новости, 26.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:55 26.07.2026
Нетаньяху намерен присутствовать на ГА ООН, несмотря на угрозы Мамдани

Нетаньяху намерен присутствовать на заседании ГА ООН в Нью-Йорке

© AP Photo / Alex KolomienskyПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© AP Photo / Alex Kolomiensky
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует присутствовать на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
  • Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявлял об изучении возможности задержания Нетаньяху по ордеру Международного уголовного суда, но признал, что у администрации города нет таких полномочий.
  • Нетаньяху заявил, что не беспокоится по поводу угроз и намерен приехать, если ситуация в сфере безопасности в Израиле не ухудшится.
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует присутствовать на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, несмотря на угрозы мэра города Зохрана Мамдани исполнить ордер Международного уголовного суда на арест израильского премьера.
Ранее Мамдани заявил, что изучает возможность задержания премьер-министра Израиля в случае его визита в Нью-Йорк, сославшись на ордер Международного уголовного суда. Позднее он признал, что администрация города не имеет полномочий исполнить этот ордер, и призвал сделать это федеральные власти США.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
Трамп избегает личных встреч с Нетаньяху, пишет WSJ
24 июля, 09:45
"Нет, я не беспокоюсь (этих угроз - ред.), и, конечно же, я намерен приехать", - заявил Нетаньяху телеканалу Fox News.
Премьер-министр Израиля также напомнил, что с момента вступления в должность практически каждый год принимал участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, единственной причиной, которая может помешать его поездке в Нью-Йорк, остается возможное ухудшение ситуации в сфере безопасности в Израиле, однако на нынешнем этапе таких опасений нет.
В конце ноября 2024 года МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и израильского экс-министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Президент США Дональд Трамп полностью исключил возможность задержания премьер-министра Израиля на территории Соединенных Штатов.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
СМИ: Нетаньяху обсудил сценарии возвращения Израиля к конфликту с Ираном
22 июля, 10:10
 
В миреИзраильНью-Йорк (город)СШАБиньямин НетаньяхуЗохран МамданиЙоав ГалантМеждународный уголовный судООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала