В Ростовской области более 42 тысяч жителей остаются без водоснабжения

Краткий пересказ от РИА ИИ Из-за сильного ливня в Ростовской области более 42 тысяч жителей остались без водоснабжения.

В Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах ввели режим ЧС.

Специалисты круглосуточно работают над устранением аварий.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июл - РИА Новости. Более 42 тысяч жителей Ростовской области остаются без водоснабжения из-за стихии, аварии устраняют круглосуточно, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

В субботу в Ростовской области прошел сильный ливень, вызвавший отключения света и воды в ряде муниципалитетов. Один человек погиб, 51 обратился за медицинской помощью. В Ростове-на-Дону , Волгодонском и Чертковском районах введен режим ЧС.

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"Всего без водоснабжения пока остаются более 42 тысяч жителей", - написал губернатор в Telegram-канале

Водоснабжение отсутствует в Азовском, Целинском, Аксайском, Волгодонском, Семикаракорском, Веселовском, Октябрьском районах и в городах Красный Сулин, Шахты и Азов, хуторе Задонье. Ведутся восстановительные работы.