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В Ростовской области более 42 тысяч жителей остаются без водоснабжения - РИА Новости, 26.07.2026
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16:06 26.07.2026 (обновлено: 16:41 26.07.2026)
В Ростовской области более 42 тысяч жителей остаются без водоснабжения

Слюсарь: более 42 тысяч жителей Ростовской области остались без воды

© Фото : Александр Скрябин/MAXУстранение последствий непогоды в Ростове-на-Дону
Устранение последствий непогоды в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Фото : Александр Скрябин/MAX
Устранение последствий непогоды в Ростове-на-Дону
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из-за сильного ливня в Ростовской области более 42 тысяч жителей остались без водоснабжения.
  • В Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах ввели режим ЧС.
  • Специалисты круглосуточно работают над устранением аварий.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июл - РИА Новости. Более 42 тысяч жителей Ростовской области остаются без водоснабжения из-за стихии, аварии устраняют круглосуточно, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
В субботу в Ростовской области прошел сильный ливень, вызвавший отключения света и воды в ряде муниципалитетов. Один человек погиб, 51 обратился за медицинской помощью. В Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах введен режим ЧС.
"Всего без водоснабжения пока остаются более 42 тысяч жителей", - написал губернатор в Telegram-канале.
Водоснабжение отсутствует в Азовском, Целинском, Аксайском, Волгодонском, Семикаракорском, Веселовском, Октябрьском районах и в городах Красный Сулин, Шахты и Азов, хуторе Задонье. Ведутся восстановительные работы.
Также в Ростове из-за отсутствия электроэнергии остановлены котельные, обеспечивающие горячее водоснабжение в ряде районов города. "Специалисты круглосуточно работают над устранением аварий", - добавил Слюсарь.
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ПроисшествияРостовская областьРостов-на-ДонуЧертковский районЮрий Слюсарь
 
 
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