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В Винницкой области мужчина напал с ножом на сотрудника военкомата - РИА Новости, 26.07.2026
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20:08 26.07.2026
В Винницкой области мужчина напал с ножом на сотрудника военкомата

В Винницкой области мужчина напал с ножом на сотрудника ТЦК после мобилизации

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль скорой помощи на Украине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина напал с ножом на сотрудника военкомата в Винницкой области на Украине.
  • Нападавший задержан, по факту нападения заведено уголовное дело.
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Мужчина напал с ножом на сотрудника военкомата после силовой мобилизации в Винницкой области на Украине, сообщили в областном военкомате.
"Во время доставки в ТЦК (территориальный центр комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) для дальнейшего уточнения военно-учетных данных нарушитель воинского учета начал вести себя агрессивно. Он нецензурно выражался в отношении военнослужащих, достал раскладной нож и нанес ранение одному из них", - говорится на странице военкомата в соцсети Facebook*.
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В военкомате добавили, что нападавший задержан, по факту нападения на военнослужащего заведено уголовное дело.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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