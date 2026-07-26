В Винницкой области мужчина напал с ножом на сотрудника военкомата

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мужчина напал с ножом на сотрудника военкомата в Винницкой области на Украине.
- Нападавший задержан, по факту нападения заведено уголовное дело.
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Мужчина напал с ножом на сотрудника военкомата после силовой мобилизации в Винницкой области на Украине, сообщили в областном военкомате.
"Во время доставки в ТЦК (территориальный центр комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) для дальнейшего уточнения военно-учетных данных нарушитель воинского учета начал вести себя агрессивно. Он нецензурно выражался в отношении военнослужащих, достал раскладной нож и нанес ранение одному из них", - говорится на странице военкомата в соцсети Facebook*.
В военкомате добавили, что нападавший задержан, по факту нападения на военнослужащего заведено уголовное дело.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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