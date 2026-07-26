В Госдуме рассказали о схеме мошенничества с заказами на маркетплейсах

Краткий пересказ от РИА ИИ Появилась новая схема мошенничества, в которой злоумышленники представляются сотрудниками маркетплейсов и сообщают гражданам о якобы завершении срока бесплатного хранения заказа.

Федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин напомнил, что сотрудники маркетплейсов не запрашивают коды из смс по телефону и не требуют сообщать конфиденциальные данные для отмены заказа или решения вопросов с доставкой.

Для защиты от мошенников необходимо быть внимательным и понимать основные принципы цифровой безопасности.

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Мошенники начали звонить гражданам под видом сотрудников маркетплейсов и требовать код из смс для якобы предотвращения списания средств за хранение несуществующего заказа, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.

"Появилась новая схема мошенничества, в которой злоумышленники представляются сотрудниками маркетплейсов и сообщают гражданам о якобы завершении срока бесплатного хранения заказа. Под предлогом отмены отправления или предотвращения списания денежных средств за дальнейшее хранение аферисты просят назвать код из смс", - сказал Немкин

На самом деле, по словам депутата, этот код может использоваться для подтверждения входа в аккаунт, изменения данных или совершения других действий в интересах преступников.

« "Опасность этой схемы заключается в том, что мошенники используют привычные для миллионов людей ситуации, связанные с онлайн-покупками. Многие граждане действительно регулярно оформляют заказы и могут не сразу вспомнить, какой именно товар находится в доставке. Этим и пользуются злоумышленники, создавая ощущение срочности и необходимости немедленно выполнить их инструкции", - добавил он.

Немкин напомнил, что сотрудники маркетплейсов не запрашивают коды из смс по телефону и не требуют сообщать конфиденциальные данные для отмены заказа или решения вопросов с доставкой, и, если поступил подобный звонок, лучше самостоятельно открыть официальное приложение или сайт маркетплейса и проверить информацию в личном кабинете, а любые действия по ссылкам или инструкциям неизвестного звонящего могут привести к потере доступа к аккаунтам и финансовым потерям.

"Мы видим, что мошенники активно используют цифровые привычки граждан и подстраивают свои легенды под самые распространенные сервисы - от банков и государственных платформ до онлайн-магазинов. Их главная цель - не просто получить деньги, а заставить человека самостоятельно передать информацию, необходимую для дальнейших действий. Поэтому ключевым инструментом защиты остается внимательность и понимание основных принципов цифровой безопасности", - подчеркнул парламентарий.