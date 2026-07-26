ВС России поразили портовый терминал с военными грузами в Черноморске

"В результате ударов высокоточным оружием морского базирования и ударными дронами поражены: в порту Черноморск контейнерный терминал с грузами военного назначения", — заявили в ведомстве.

Кроме того, к югу от Одессы удалось поразить балкер, осуществлявший доставку военных грузов.

В отличие от противника, войска бьют исключительно по объектам, работающим на ВСУ, и предприятиям ВПК. При нанесении ударов они используют высокоточное оружие и беспилотники, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.