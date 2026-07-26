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ВС России поразили портовый терминал с военными грузами в Черноморске - РИА Новости, 26.07.2026
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18:01 26.07.2026 (обновлено: 19:26 26.07.2026)
ВС России поразили портовый терминал с военными грузами в Черноморске

Минобороны: ВС России поразили терминал с военными грузами в порту Черноморск

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета БПЛА
Боевая работа расчета БПЛА - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская армия атаковала терминал в Черноморске, куда шли поставки для ВСУ.
  • К югу от Одессы поражен балкер, осуществлявший доставку военных грузов.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российская армия атаковала терминал в Черноморске, куда шли поставки для ВСУ, сообщили в Минобороны.
«

"В результате ударов высокоточным оружием морского базирования и ударными дронами поражены: в порту Черноморск контейнерный терминал с грузами военного назначения", — заявили в ведомстве.

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Кроме того, к югу от Одессы удалось поразить балкер, осуществлявший доставку военных грузов.
Российские бойцы в течение недели наносят массированные удары по украинским портам, а также целям в других частях страны.
В отличие от противника, войска бьют исключительно по объектам, работающим на ВСУ, и предприятиям ВПК. При нанесении ударов они используют высокоточное оружие и беспилотники, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЧерноморскБезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФОдесса
 
 
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