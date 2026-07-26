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В Махачкале трое детей, оставшиеся без присмотра, отравились газом - РИА Новости, 26.07.2026
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10:30 26.07.2026 (обновлено: 12:04 26.07.2026)
В Махачкале трое детей, оставшиеся без присмотра, отравились газом

В Махачкале трое оставшихся дома без присмотра детей отравились газом

© Фото : СУ СК России по Республике Дагестан/MAXРабота СК РФ на месте происшествия, где трое малолетних детей погибли от отравления газом в доме в Махачкале
Работа СК РФ на месте происшествия, где трое малолетних детей погибли от отравления газом в доме в Махачкале - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Фото : СУ СК России по Республике Дагестан/MAX
Работа СК РФ на месте происшествия, где трое малолетних детей погибли от отравления газом в доме в Махачкале
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трое малолетних детей погибли от отравления газом в доме в Махачкале.
  • Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
МАХАЧКАЛА, 26 июл - РИА Новости. Трое малолетних детей погибли от отравления газом в доме в Махачкале, сообщает следственное управление СК России по Дагестану.
"По версии следствия, в вечернее время 25 июля… в одном из домовладений по улице Бугленской города Махачкалы трое малолетних детей… открыли газовый кран, расположенный в доступном для них месте. В результате бесконтрольного поступления природного газа в жилое помещение дети получили острое отравление, от которого скончались", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дети были без надлежащего контроля. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
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