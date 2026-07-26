Рейтинг@Mail.ru
Галактионов сравнил "Локомотив" с автомобилем без двигателя и двух колес - РИА Новости Спорт, 26.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:42 26.07.2026
Галактионов сравнил "Локомотив" с автомобилем без двигателя и двух колес

Тренер Галактионов сравнил "Локомотив" с автомобилем без двигателя и двух колес

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГлавный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов
Главный тренер Локомотива Михаил Галактионов - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Михаил Галактионов сравнил потери клуба на старте сезона с удалением из автомобиля двигателя и двух колес.
  • «Локомотив» сыграл дома вничью с грозненским «Ахматом» (1:1) в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Михаил Галактионов сравнил потери клуба на старте сезона с удалением из автомобиля двигателя и двух колес.
В воскресенье "Локомотив" сыграл дома вничью с грозненским "Ахматом" (1:1) в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
«
"Минус (Данил) Пруцев, (Дмитрий) Воробьев, (Сесар) Монтес. Из автомобиля вытащили двигатель, переднее и заднее колеса, но все равно мы едем. Может, машина даже будет лучше ехать. Не знаю, каких трансферов ждать. Я тренирую команду", - сказал Галактионов журналистам на пресс-конференции.
В конце мая агент полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова Владимир Кузьмичев заявил РИА Новости, что после телефонного разговора у него возникло понимание того, что представители "Пари Сен-Жермен" планируют прилететь в Москву. После этого игрок признавался, что пока не может ответить на вопрос, продолжит ли он играть в чемпионате России. В июле Кузьмичев сообщил, что шансы на трансфер в "ПСЖ" сохраняются. Спортивный директор железнодорожников Дмитрий Ульянов заявил, что клуб не получал предложений по игроку. Батраков перед стартом сезона поменял 83-й игровой номер на 10-й.
"На сегодняшний день Алексей Батраков изъявил желание поменять номер - клуб пошел ему навстречу. Думаю, это тоже большая ответственность, и это имеет большое значение для легендарности клуба и нынешнего его статуса. Сейчас он один из лучших игроков в чемпионате России, радует нас игрой в лиге, в нашей команде. Старается приносить пользу нынешнему клубу. Зачем нам комментировать слухи? Когда будет какая-то конкретика, тогда и будем комментировать. Необходимо радоваться тому, что игрок "Локомотива" радует лигу своей игрой", - добавил Галактионов.
Главный тренер ФК Локомотив Михаил Галактионов в матче 8-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги сезона 2023/2024 между ФК Локомотив (Москва) и ФК Оренбург (Оренбург). - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
Галактионов не считает выход Джикии причиной пропущенного мяча от "Ахмата"
Вчера, 20:40
 
ФутболСпортМихаил ГалактионовАлексей БатраковВладимир КузьмичёвДмитрий УльяновЛокомотив (Москва)АхматПари Сен-Жермен (ПСЖ)РПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Енисей
    Велес
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ленинградец
    Урал
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Ахмат
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Уфа
    СКА-Хабаровск
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    Шинник
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Арсенал Тула
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Ростов
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Краснодар
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала