Галактионов сравнил "Локомотив" с автомобилем без двигателя и двух колес

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Михаил Галактионов сравнил потери клуба на старте сезона с удалением из автомобиля двигателя и двух колес.
- «Локомотив» сыграл дома вничью с грозненским «Ахматом» (1:1) в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Михаил Галактионов сравнил потери клуба на старте сезона с удалением из автомобиля двигателя и двух колес.
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"Минус (Данил) Пруцев, (Дмитрий) Воробьев, (Сесар) Монтес. Из автомобиля вытащили двигатель, переднее и заднее колеса, но все равно мы едем. Может, машина даже будет лучше ехать. Не знаю, каких трансферов ждать. Я тренирую команду", - сказал Галактионов журналистам на пресс-конференции.
В конце мая агент полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова Владимир Кузьмичев заявил РИА Новости, что после телефонного разговора у него возникло понимание того, что представители "Пари Сен-Жермен" планируют прилететь в Москву. После этого игрок признавался, что пока не может ответить на вопрос, продолжит ли он играть в чемпионате России. В июле Кузьмичев сообщил, что шансы на трансфер в "ПСЖ" сохраняются. Спортивный директор железнодорожников Дмитрий Ульянов заявил, что клуб не получал предложений по игроку. Батраков перед стартом сезона поменял 83-й игровой номер на 10-й.
"На сегодняшний день Алексей Батраков изъявил желание поменять номер - клуб пошел ему навстречу. Думаю, это тоже большая ответственность, и это имеет большое значение для легендарности клуба и нынешнего его статуса. Сейчас он один из лучших игроков в чемпионате России, радует нас игрой в лиге, в нашей команде. Старается приносить пользу нынешнему клубу. Зачем нам комментировать слухи? Когда будет какая-то конкретика, тогда и будем комментировать. Необходимо радоваться тому, что игрок "Локомотива" радует лигу своей игрой", - добавил Галактионов.