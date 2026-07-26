Галактионов сравнил "Локомотив" с автомобилем без двигателя и двух колес

Краткий пересказ от РИА ИИ Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Михаил Галактионов сравнил потери клуба на старте сезона с удалением из автомобиля двигателя и двух колес.

«Локомотив» сыграл дома вничью с грозненским «Ахматом» (1:1) в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Михаил Галактионов сравнил потери клуба на старте сезона с удалением из автомобиля двигателя и двух колес.

В воскресенье " Локомотив " сыграл дома вничью с грозненским " Ахматом " (1:1) в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

« "Минус (Данил) Пруцев, (Дмитрий) Воробьев, (Сесар) Монтес. Из автомобиля вытащили двигатель, переднее и заднее колеса, но все равно мы едем. Может, машина даже будет лучше ехать. Не знаю, каких трансферов ждать. Я тренирую команду", - сказал Галактионов журналистам на пресс-конференции.

В конце мая агент полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова Владимир Кузьмичев заявил РИА Новости, что после телефонного разговора у него возникло понимание того, что представители "Пари Сен-Жермен" планируют прилететь в Москву. После этого игрок признавался, что пока не может ответить на вопрос, продолжит ли он играть в чемпионате России. В июле Кузьмичев сообщил, что шансы на трансфер в "ПСЖ" сохраняются. Спортивный директор железнодорожников Дмитрий Ульянов заявил, что клуб не получал предложений по игроку. Батраков перед стартом сезона поменял 83-й игровой номер на 10-й.