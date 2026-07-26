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"Локомотив" упустил победу над "Ахматом" в матче стартового тура РПЛ - РИА Новости Спорт, 26.07.2026
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Футбол
 
19:26 26.07.2026 (обновлено: 19:27 26.07.2026)
"Локомотив" упустил победу над "Ахматом" в матче стартового тура РПЛ

"Локомотив" сыграл вничью с "Ахматом" в матче первого тура РПЛ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. "Локомотив" (Москва) - "Ахмат" (Грозный)
Футбол. РПЛ. Локомотив (Москва) - Ахмат (Грозный) - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский футбольный клуб «Локомотив» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в матче первого тура РПЛ со счетом 1:1.
  • Во втором туре «Локомотив» 1 августа примет махачкалинское «Динамо», а «Ахмат» днем позднее дома сыграет с московским «Спартаком».
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Локомотив" сыграл вничью с грозненским "Ахматом" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча в Москве завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев мяч забил Зелимхан Бакаев (8-я минута). У гостей отличился Эральд Максути (83), который в этом матче дебютировал в чемпионате России.
Российская премьер-лига (РПЛ)
26 июля 2026 • начало в 17:00
Завершен
Локомотив
1 : 1
Ахмат
08‎’‎ • Зелимхан Бакаев
83‎’‎ • Erald Maksuti
Календарь Турнирная таблица История встреч
Также впервые за "Ахмат" в РПЛ сыграли Жулио Ромао и Кирилл Щетинин. За московскую команду в официальных матчах дебютировали Георгий Джикия, Александр Коваленко и Владислав Голубев.
Перед началом игры символический удар по мячу исполнил трехкратный обладатель Кубка Гагарина хоккеист ярославского "Локомотива" Александр Радулов.
Во втором туре "Локомотив" 1 августа на своем поле примет махачкалинское "Динамо", а "Ахмат" днем позднее дома сыграет с московским "Спартаком".
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ФутболСпортГеоргий ДжикияЗелимхан БакаевКирилл ЩетининЛокомотив (Москва)АхматДинамо МоскваРПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)Первая лига
 
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