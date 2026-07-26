"Локомотив" упустил победу над "Ахматом" в матче стартового тура РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский футбольный клуб «Локомотив» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в матче первого тура РПЛ со счетом 1:1.
- Во втором туре «Локомотив» 1 августа примет махачкалинское «Динамо», а «Ахмат» днем позднее дома сыграет с московским «Спартаком».
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Локомотив" сыграл вничью с грозненским "Ахматом" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча в Москве завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев мяч забил Зелимхан Бакаев (8-я минута). У гостей отличился Эральд Максути (83), который в этом матче дебютировал в чемпионате России.
26 июля 2026 • начало в 17:00
Завершен
08’ • Зелимхан Бакаев
83’ • Erald Maksuti
Также впервые за "Ахмат" в РПЛ сыграли Жулио Ромао и Кирилл Щетинин. За московскую команду в официальных матчах дебютировали Георгий Джикия, Александр Коваленко и Владислав Голубев.
Перед началом игры символический удар по мячу исполнил трехкратный обладатель Кубка Гагарина хоккеист ярославского "Локомотива" Александр Радулов.
Во втором туре "Локомотив" 1 августа на своем поле примет махачкалинское "Динамо", а "Ахмат" днем позднее дома сыграет с московским "Спартаком".