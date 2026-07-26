Попова оценила возможность завоза опасных лихорадок в Россию

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Риски завоза опасных лихорадок в Россию существуют всегда, но задача Роспотребнадзора - не допустить их распространения после единичных случаев, сообщила РИА Новости глава ведомства Анна Попова.

Ранее Роспотребнадзор предупреждал россиян о том, что лихорадка денге на Бали может скрываться под видом гриппа, а в африканских странах присутствуют риски заболевания лихорадкой Эбола.