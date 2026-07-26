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Попова оценила возможность завоза опасных лихорадок в Россию - РИА Новости, 26.07.2026
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06:20 26.07.2026 (обновлено: 06:26 26.07.2026)
Попова оценила возможность завоза опасных лихорадок в Россию

Глава Роспотребнадзора Попова рассказала о рисках завоза лихорадок в Россию

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Риски завоза опасных лихорадок в Россию существуют всегда.
  • Задача Роспотребнадзора — не допустить распространения заболеваний после единичных случаев.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Риски завоза опасных лихорадок в Россию существуют всегда, но задача Роспотребнадзора - не допустить их распространения после единичных случаев, сообщила РИА Новости глава ведомства Анна Попова.
"Завозы всегда возможны. Наша задача, чтобы не было распространения. Чтобы каждый завоз заканчивался ровно тем случаем, о котором мы знаем, и который не распространился", - сказала Попова, отвечая на вопрос о том, возможны ли завозы опасных лихорадок в Россию.
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ОбществоРоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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