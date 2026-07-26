Рейтинг@Mail.ru
Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью моряка из-за атаки БПЛА ВСУ - РИА Новости, 26.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:28 26.07.2026 (обновлено: 19:44 26.07.2026)

Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью моряка из-за атаки БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования Ирану в связи с гибелью моряка из-за атаки украинских БПЛА.
  • Украина совершила военное нападение на торговое судно Ирана, в результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи выразил соболезнования в связи с гибелью моряка из-за атаки украинских БПЛА, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
В субботу иранский МИД заявил, что Украина совершила военное нападение на торговое судно Ирана. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения.
Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
Аракчи рассказал Лаврову о попытках деэскалации ситуации на Ближнем Востоке
Вчера, 19:33
"Российский министр выразил искренние соболезнования в связи с гибелью иранского моряка в результате совершенной 25 июля атаки украинских беспилотников на принадлежащий Ирану сухогруз "Ана", который вышел из Астрахани с гражданским грузом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Также отмечается, что Лавров просил передать слова поддержки родным и близким погибшего, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Специальный представитель президента — министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
Глава МИД Ирана высказался после удара Украины по иранскому судну
Вчера, 12:58
 
РоссияВ миреИранСергей ЛавровАббас АракчиУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала