Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью моряка из-за атаки БПЛА ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования Ирану в связи с гибелью моряка из-за атаки украинских БПЛА.

Украина совершила военное нападение на торговое судно Ирана, в результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения.

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи выразил соболезнования в связи с гибелью моряка из-за атаки украинских БПЛА, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В субботу иранский МИД заявил, что Украина совершила военное нападение на торговое судно Ирана . В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения.

"Российский министр выразил искренние соболезнования в связи с гибелью иранского моряка в результате совершенной 25 июля атаки украинских беспилотников на принадлежащий Ирану сухогруз "Ана", который вышел из Астрахани с гражданским грузом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.