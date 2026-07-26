Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью моряка из-за атаки БПЛА ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования Ирану в связи с гибелью моряка из-за атаки украинских БПЛА.
- Украина совершила военное нападение на торговое судно Ирана, в результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи выразил соболезнования в связи с гибелью моряка из-за атаки украинских БПЛА, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Российский министр выразил искренние соболезнования в связи с гибелью иранского моряка в результате совершенной 25 июля атаки украинских беспилотников на принадлежащий Ирану сухогруз "Ана", который вышел из Астрахани с гражданским грузом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Также отмечается, что Лавров просил передать слова поддержки родным и близким погибшего, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.