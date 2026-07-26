Участник встречи с Путиным заявил о желании подписать контракт с Минобороны

Краткий пересказ от РИА ИИ Гвардии старший матрос Каспийской флотилии Виталий Сучков сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что хочет подписать контракт с Минобороны.

Сучков был призван в Вооруженные силы в сентябре 2022 года по мобилизации и за время службы освоил профессию ракетчика-артиллериста.

Путин поблагодарил Сучкова и пожелал ему успехов.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Гвардии старший матрос Каспийской флотилии Виталий Сучков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что был призван в 2022 году по мобилизации, а сейчас хочет подписать контракт с Минобороны.

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"Я был призван в Вооруженные силы в сентябре 2022 года по мобилизации. Без колебаний я встал на защиту Родины… Сегодня, в день Военно-морского флота, в кругу своих братьев по оружию я хотел бы подписать контракт с министерством обороны и встать в один ряд с настоящими профессионалами Военно-морского флота. Я хочу и я буду защищать свою Родину", - сказал Сучков.

Он добавил, что находится на линии боевого соприкосновения уже практически четыре года и за это время, по словам командиров, хорошо освоил новую профессию ракетчика-артиллериста.