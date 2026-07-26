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Участник встречи с Путиным заявил о желании подписать контракт с Минобороны - РИА Новости, 26.07.2026
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18:56 26.07.2026
Участник встречи с Путиным заявил о желании подписать контракт с Минобороны

Участник встречи с Путиным заявил, что хочет подписать контракт с Минобороны

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин прибыл к Главному Адмиралтейству в Санкт-Петербурге
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин прибыл к Главному Адмиралтейству в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин прибыл к Главному Адмиралтейству в Санкт-Петербурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гвардии старший матрос Каспийской флотилии Виталий Сучков сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что хочет подписать контракт с Минобороны.
  • Сучков был призван в Вооруженные силы в сентябре 2022 года по мобилизации и за время службы освоил профессию ракетчика-артиллериста.
  • Путин поблагодарил Сучкова и пожелал ему успехов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Гвардии старший матрос Каспийской флотилии Виталий Сучков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что был призван в 2022 году по мобилизации, а сейчас хочет подписать контракт с Минобороны.
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"Я был призван в Вооруженные силы в сентябре 2022 года по мобилизации. Без колебаний я встал на защиту Родины… Сегодня, в день Военно-морского флота, в кругу своих братьев по оружию я хотел бы подписать контракт с министерством обороны и встать в один ряд с настоящими профессионалами Военно-морского флота. Я хочу и я буду защищать свою Родину", - сказал Сучков.
Он добавил, что находится на линии боевого соприкосновения уже практически четыре года и за это время, по словам командиров, хорошо освоил новую профессию ракетчика-артиллериста.
"Не могу ничего сказать, кроме слов благодарности. Это очень хороший пример, когда человек по мобилизации пришел, но нашел себя… Я вам желаю успехов. Вам спасибо большое", - прокомментировал Путин слова участника встречи.
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на встрече с командованием в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
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