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Эксперт рассказал, чем КНДР может привлечь российских туристов - РИА Новости, 26.07.2026
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Туризм
 
03:00 26.07.2026 (обновлено: 13:23 26.07.2026)
Эксперт рассказал, чем КНДР может привлечь российских туристов

Жебин: КНДР располагает экологически чистыми курортами и горными районами

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВид Пхеньяна
Вид Пхеньяна - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • КНДР может стать привлекательным туристическим направлением для россиян благодаря наличию экологически чистых курортных зон, горных районов и минеральных источников.
  • Развитие инфраструктуры и налаживание транспортного сообщения могут способствовать развитию туризма из Дальневосточного федерального округа в КНДР.
  • В последнее время активизировались взаимные визиты делегаций, молодежные обмены и первые туристические поездки россиян в КНДР.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. КНДР может стать привлекательным туристическим направлением для россиян, так как располагает экологически чистыми курортными зонами, горными районами и минеральными источниками, заявил РИА Новости в преддверии отмечаемого в КНДР 27 июля Дня Победы ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН Александр Жебин.
"В принципе, при развитии должной инфраструктуры и налаживании регулярного транспортного сообщения перспективы для развития туризма, особенно для жителей Дальневосточного федерального округа, вполне просматриваются", — сказал эксперт.
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По его словам, КНДР располагает экологически чистыми курортными зонами на побережье Японского моря, горными районами и минеральными источниками, которые могут представлять интерес для российских путешественников.
Эксперт также отметил, что в последнее время активизировались взаимные визиты делегаций, молодежные обмены и первые туристические поездки россиян в КНДР.
По его словам, российская культура пользуется большой популярностью в КНДР: с 1991 года проводится фестиваль "Апрельская весна", в котором регулярно участвуют российские артисты, в том числе коллективы классического балета, музыканты, ансамбль "Березка" и ансамбль имени Моисеева.
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