Эксперт рассказал, чем КНДР может привлечь российских туристов

Краткий пересказ от РИА ИИ КНДР может стать привлекательным туристическим направлением для россиян благодаря наличию экологически чистых курортных зон, горных районов и минеральных источников.

Развитие инфраструктуры и налаживание транспортного сообщения могут способствовать развитию туризма из Дальневосточного федерального округа в КНДР.

В последнее время активизировались взаимные визиты делегаций, молодежные обмены и первые туристические поездки россиян в КНДР.

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. КНДР может стать привлекательным туристическим направлением для россиян, так как располагает экологически чистыми курортными зонами, горными районами и минеральными источниками, заявил РИА Новости в преддверии отмечаемого в КНДР 27 июля Дня Победы ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН Александр Жебин.

"В принципе, при развитии должной инфраструктуры и налаживании регулярного транспортного сообщения перспективы для развития туризма, особенно для жителей Дальневосточного федерального округа, вполне просматриваются", — сказал эксперт.

По его словам, КНДР располагает экологически чистыми курортными зонами на побережье Японского моря , горными районами и минеральными источниками, которые могут представлять интерес для российских путешественников.

Эксперт также отметил, что в последнее время активизировались взаимные визиты делегаций, молодежные обмены и первые туристические поездки россиян в КНДР.