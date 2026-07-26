Карседо рассказал, почему рано заменил Жедсона

Краткий пересказ от РИА ИИ Полузащитник Жедсон Фернандеш попросил заменить его в матче первого тура РПЛ с «Родиной» из-за дискомфорта.

Встреча между «Спартаком» и «Родиной» завершилась победой «Спартака» со счетом 3:0, Жедсон был заменен на Даниила Денисова на 63-й минуте.

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер московского "Спартака" Хуан Карлос Карседо заявил, что полузащитник Жедсон Фернандеш попросил заменить его в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Родиной" из-за дискомфорта, однако серьезной травмы футболист не получил.

Встреча между " Спартаком " и " Родиной " прошла в субботу на стадионе "красно-белых" и завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Жедсон был заменен на Даниила Денисова на 63-й минуте, результативными действиями португалец не отметился.

"Жедсон попросил замену. Он почувствовал, что не мог полноценно бегать. Ничего серьезного не случилось, тем более и Даниил Денисов был готов выйти на поле. Уверен, к следующему матчу Жедсон будет готов", - сказал Карседо журналистам.

Жедсон вернулся в расположение "Спартака" и присоединился к тренировкам 15 июля, за три дня до матча за Суперкубок против петербургского "Зенита". Он пропустил товарищеский матч против казанского "Рубина" 8 июля по семейным обстоятельствам. Также португалец не сыграл со столичным "Локомотивом" 11 июля.