Рейтинг@Mail.ru
Карседо рассказал, почему рано заменил Жедсона - РИА Новости Спорт, 26.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:10 26.07.2026
Карседо рассказал, почему рано заменил Жедсона

Карседо рассказал, что Жедсон попросил замену в матче с "Родиной"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЖедсон Фернандеш
Жедсон Фернандеш - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник Жедсон Фернандеш попросил заменить его в матче первого тура РПЛ с «Родиной» из-за дискомфорта.
  • Встреча между «Спартаком» и «Родиной» завершилась победой «Спартака» со счетом 3:0, Жедсон был заменен на Даниила Денисова на 63-й минуте.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер московского "Спартака" Хуан Карлос Карседо заявил, что полузащитник Жедсон Фернандеш попросил заменить его в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Родиной" из-за дискомфорта, однако серьезной травмы футболист не получил.
Встреча между "Спартаком" и "Родиной" прошла в субботу на стадионе "красно-белых" и завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Жедсон был заменен на Даниила Денисова на 63-й минуте, результативными действиями португалец не отметился.
"Жедсон попросил замену. Он почувствовал, что не мог полноценно бегать. Ничего серьезного не случилось, тем более и Даниил Денисов был готов выйти на поле. Уверен, к следующему матчу Жедсон будет готов", - сказал Карседо журналистам.
Жедсон вернулся в расположение "Спартака" и присоединился к тренировкам 15 июля, за три дня до матча за Суперкубок против петербургского "Зенита". Он пропустил товарищеский матч против казанского "Рубина" 8 июля по семейным обстоятельствам. Также португалец не сыграл со столичным "Локомотивом" 11 июля.
Во втором туре "Спартак" 2 августа сыграет в гостях с грозненским "Ахматом".
Эсекьель Барко - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
Барко отказался комментировать интерес со стороны "Ривер Плейт"
Вчера, 00:08
 
ФутболСпортДаниил ДенисовЖедсон ФернандешКарлос КарседоСпартак МоскваРПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Енисей
    Велес
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ленинградец
    Урал
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Ахмат
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Уфа
    СКА-Хабаровск
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    Шинник
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Арсенал Тула
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Ростов
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Краснодар
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала