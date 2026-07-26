Карпукас рассказал, почему "Локомотиву" было тяжело играть с "Ахматом"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футболист «Локомотива» Артем Карпукас заявил, что команде было сложно играть в матче с «Ахматом» без чистого нападающего.
- «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» со счетом 1:1 в первом туре РПЛ.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Футболист московского "Локомотива" Артем Карпукас заявил журналистам, что команде было сложно играть в матче с грозненским "Ахматом" без чистого нападающего.
26 июля 2026 • начало в 17:00
Завершен
08’ • Зелимхан Бакаев
83’ • Erald Maksuti
"Могли побеждать, но у них были моменты, которые мы позволили создать, так что закономерный результат, который получили. Надо будет смотреть по сезону, пока тяжеловато играть без чистого нападающего. Но первый тайм мне понравился, много выходили, много атак, комбинаций. Во втором тайме это все пропало", - сказал Карпукас.
В следующем туре "Локомотив" 1 августа сыграет в гостях с махачкалинским "Динамо".