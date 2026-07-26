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Карпукас рассказал, почему "Локомотиву" было тяжело играть с "Ахматом" - РИА Новости Спорт, 26.07.2026
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Футбол
 
20:16 26.07.2026
Карпукас рассказал, почему "Локомотиву" было тяжело играть с "Ахматом"

Карпукас: "Локомотиву" было тяжело играть с "Ахматом" без чистого нападающего

© пресс-служба ФК "Локомотив"Полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас
Полузащитник Локомотива Артем Карпукас - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© пресс-служба ФК "Локомотив"
Полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболист «Локомотива» Артем Карпукас заявил, что команде было сложно играть в матче с «Ахматом» без чистого нападающего.
  • «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» со счетом 1:1 в первом туре РПЛ.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Футболист московского "Локомотива" Артем Карпукас заявил журналистам, что команде было сложно играть в матче с грозненским "Ахматом" без чистого нападающего.
В воскресенье "Локомотив" дома сыграл вничью с "Ахматом" (1:1) в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). В нападении у железнодорожников вышли Вадим Раков и Александр Руденко.
Российская премьер-лига (РПЛ)
26 июля 2026 • начало в 17:00
Завершен
Локомотив
1 : 1
Ахмат
08‎’‎ • Зелимхан Бакаев
83‎’‎ • Erald Maksuti
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"Могли побеждать, но у них были моменты, которые мы позволили создать, так что закономерный результат, который получили. Надо будет смотреть по сезону, пока тяжеловато играть без чистого нападающего. Но первый тайм мне понравился, много выходили, много атак, комбинаций. Во втором тайме это все пропало", - сказал Карпукас.
В следующем туре "Локомотив" 1 августа сыграет в гостях с махачкалинским "Динамо".
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ФутболСпортАртем КарпукасЛокомотив (Москва)АхматРПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)
 
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