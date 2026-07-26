Карпукас рассказал, почему "Локомотиву" было тяжело играть с "Ахматом"

"Могли побеждать, но у них были моменты, которые мы позволили создать, так что закономерный результат, который получили. Надо будет смотреть по сезону, пока тяжеловато играть без чистого нападающего. Но первый тайм мне понравился, много выходили, много атак, комбинаций. Во втором тайме это все пропало", - сказал Карпукас.