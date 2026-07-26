Рейтинг@Mail.ru
В Калифорнии один человек погиб при стрельбе на вечеринке - РИА Новости, 26.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:26 26.07.2026 (обновлено: 23:59 26.07.2026)
В Калифорнии один человек погиб при стрельбе на вечеринке

В Калифорнии один человек погиб, шесть пострадали при стрельбе на вечеринке

© AP Photo / The Courier-Journal, Arza BarnettСотрудники полиции в США
Сотрудники полиции в США - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© AP Photo / The Courier-Journal, Arza Barnett
Сотрудники полиции в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате стрельбы на вечеринке в штате Калифорния погиб один человек, шесть пострадали.
  • Ведется расследование, подозреваемый пока не задержан.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Один человек погиб, шесть пострадали в результате стрельбы на вечеринке в американском штате Калифорния, сообщает офис шерифа округа Санта-Клара.
"В результаты стрельбы в субботу ночью… погиб один человек и еще шесть пострадали", - говорится в сообщении ведомства в соцсети Facebook*.
В мероприятии участвовали более 300 человек, раненые были госпитализированы, один человек скончался на месте.
Правоохранителям пока не удалось задержать подозреваемого, ведется расследование.
По данным газеты Los Angeles Times, в результате этой стрельбы пострадали в общей сложности семь человек. Как пишет газета, власти заявили, что стрельба произошла на "несанкционированном" мероприятии, которое продвигалось в соцсетях.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Американская полиция - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
В Аризоне девять человек пострадали при стрельбе
19 июля, 21:03
 
В миреКалифорнияСанта-Клара
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала