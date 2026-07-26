В Калифорнии один человек погиб при стрельбе на вечеринке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате стрельбы на вечеринке в штате Калифорния погиб один человек, шесть пострадали.
- Ведется расследование, подозреваемый пока не задержан.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Один человек погиб, шесть пострадали в результате стрельбы на вечеринке в американском штате Калифорния, сообщает офис шерифа округа Санта-Клара.
"В результаты стрельбы в субботу ночью… погиб один человек и еще шесть пострадали", - говорится в сообщении ведомства в соцсети Facebook*.
В мероприятии участвовали более 300 человек, раненые были госпитализированы, один человек скончался на месте.
Правоохранителям пока не удалось задержать подозреваемого, ведется расследование.
По данным газеты Los Angeles Times, в результате этой стрельбы пострадали в общей сложности семь человек. Как пишет газета, власти заявили, что стрельба произошла на "несанкционированном" мероприятии, которое продвигалось в соцсетях.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
В Аризоне девять человек пострадали при стрельбе
19 июля, 21:03