В Италии более 60 полицейских пострадали в столкновениях с протестующими

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 60 итальянских полицейских пострадали в столкновениях с противниками строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Турин — Лион.
- В митинге участвовали около 20 тысяч демонстрантов.
- Из-за беспорядков на некоторое время приостановили движение поездов между городами Буссолено и Боргоне, а также закрыли один из участков автомагистрали.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Десятки итальянских полицейских пострадали в столкновениях с противниками строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Турин — Лион на севере страны, пишет газета Corriere della Sera.
"Они прорываются через ограждения и проникают на строительную площадку, начиная громить ее. Летят камни, фейерверки и "коктейли Молотова". Четыре автомобиля сил правопорядка были подожжены, более 60 правоохранителей получили ранения", — говорится в материале.
Издание уточняет, что на улицы вышли около 20 тысяч демонстрантов, присоединившихся к фестивалю движения No Tav. Вскоре после начала шествия участники разделились и напали на несколько строительных площадок, где идут работы по прокладыванию тоннеля, при этом наиболее жестко они действовали в Кьомонте.
По данным газеты, силы правопорядка применяли водометы и слезоточивый газ, но этого оказалось недостаточно: протестующие были хорошо экипированы.
Из-за беспорядков на некоторое время приостановили движение поездов между городами Буссолено и Боргоне, а также закрыли один из участков автомагистрали.