В Италии более 60 полицейских пострадали в столкновениях с протестующими

Краткий пересказ от РИА ИИ Более 60 итальянских полицейских пострадали в столкновениях с противниками строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Турин — Лион.

В митинге участвовали около 20 тысяч демонстрантов.

Из-за беспорядков на некоторое время приостановили движение поездов между городами Буссолено и Боргоне, а также закрыли один из участков автомагистрали.

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Десятки итальянских полицейских пострадали в столкновениях с противниками строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Турин — Лион на севере страны, пишет газета Десятки итальянских полицейских пострадали в столкновениях с противниками строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Турин — Лион на севере страны, пишет газета Corriere della Sera

"Они прорываются через ограждения и проникают на строительную площадку, начиная громить ее. Летят камни, фейерверки и "коктейли Молотова". Четыре автомобиля сил правопорядка были подожжены, более 60 правоохранителей получили ранения", — говорится в материале.

Издание уточняет, что на улицы вышли около 20 тысяч демонстрантов, присоединившихся к фестивалю движения No Tav . Вскоре после начала шествия участники разделились и напали на несколько строительных площадок, где идут работы по прокладыванию тоннеля, при этом наиболее жестко они действовали в Кьомонте.

По данным газеты, силы правопорядка применяли водометы и слезоточивый газ, но этого оказалось недостаточно: протестующие были хорошо экипированы.

Из-за беспорядков на некоторое время приостановили движение поездов между городами Буссолено и Боргоне, а также закрыли один из участков автомагистрали.