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В Италии более 60 полицейских пострадали в столкновениях с протестующими - РИА Новости, 26.07.2026
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03:48 26.07.2026 (обновлено: 09:41 26.07.2026)
В Италии более 60 полицейских пострадали в столкновениях с протестующими

Более 60 человек пострадали в столкновениях с демонстрантами на севере Италии

© Фото : Corriere della SeraСтолкновения протестующих против строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Турин — Лион с полицией
Столкновения протестующих против строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Турин — Лион с полицией - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Фото : Corriere della Sera
Столкновения протестующих против строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Турин — Лион с полицией
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 60 итальянских полицейских пострадали в столкновениях с противниками строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Турин — Лион.
  • В митинге участвовали около 20 тысяч демонстрантов.
  • Из-за беспорядков на некоторое время приостановили движение поездов между городами Буссолено и Боргоне, а также закрыли один из участков автомагистрали.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Десятки итальянских полицейских пострадали в столкновениях с противниками строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Турин — Лион на севере страны, пишет газета Corriere della Sera.
"Они прорываются через ограждения и проникают на строительную площадку, начиная громить ее. Летят камни, фейерверки и "коктейли Молотова". Четыре автомобиля сил правопорядка были подожжены, более 60 правоохранителей получили ранения", — говорится в материале.
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Издание уточняет, что на улицы вышли около 20 тысяч демонстрантов, присоединившихся к фестивалю движения No Tav. Вскоре после начала шествия участники разделились и напали на несколько строительных площадок, где идут работы по прокладыванию тоннеля, при этом наиболее жестко они действовали в Кьомонте.
По данным газеты, силы правопорядка применяли водометы и слезоточивый газ, но этого оказалось недостаточно: протестующие были хорошо экипированы.
Из-за беспорядков на некоторое время приостановили движение поездов между городами Буссолено и Боргоне, а также закрыли один из участков автомагистрали.
Проект строительства высокоскоростной железной дороги между Лионом и Турином, поддерживаемый Евросоюзом, предусматривает строительство тоннеля через Альпы длиной 57,5 километра. Его стоимость оценивается более чем в 26 миллиардов евро.
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