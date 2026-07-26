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В Испании из-за лесных пожаров эвакуировали более 115 тысяч человек - РИА Новости, 26.07.2026
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16:59 26.07.2026 (обновлено: 19:42 26.07.2026)
В Испании из-за лесных пожаров эвакуировали более 115 тысяч человек

EFE: более 115 тысяч человек эвакуировали из-за лесных пожаров в Испании

© REUTERS / Ana BeltranЛесной пожар в Испании
Лесной пожар в Испании - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© REUTERS / Ana Beltran
Лесной пожар в Испании
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из-за лесных пожаров в автономном сообществе Мадрид, провинциях Авила и Кастельон более 115 тысяч человек были эвакуированы или получили предписание не покидать дома.
  • Пожары в Мадриде и Авиле продвигаются в сторону провинции Толедо, там распространили режим чрезвычайной ситуации национального значения.
МАДРИД, 26 июл - РИА Новости. Более 115 тысяч человек эвакуировали или призвали не покидать дома из-за лесных пожаров в автономном сообществе Мадрид, провинциях Авила и Кастельон, передало агентство EFE.
"Более 115 тысяч человек к настоящему времени были эвакуированы или получили предписание не покидать дома из-за лесных пожаров", - говорится в сообщении.
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По информации агентства, около 100 тысяч пострадавших приходятся на районы Мадрида и Авилу, где огонь уничтожил более 45 тысяч гектаров. Еще около 15 тысяч человек затронул пожар в провинции Кастельон, периметр которого достиг 21 километра.
Пожары в Мадриде и Авиле продвигаются в сторону провинции Толедо, в связи с чем власти распространили на нее режим чрезвычайной ситуации национального значения.
В субботу при пожаре в овраге в провинции Валенсия погиб мужчина.
В тушении наиболее крупных пожаров участвуют 176 специалистов из Португалии, Греции и Италии, а также 41 единица наземной техники и четыре самолета Canadair. Португалия направила 129 пожарных и 41 автомобиль.
В ряде других районов Испании обстановка улучшилась. После стабилизации пожаров жителям нескольких населенных пунктов в провинциях Кордова, Гранада и Барселона разрешили вернуться домой или отменили предписание не покидать помещения.
© REUTERS / SPANISH MILITARY EMERGENCY UNITЛиквидация лесного пожара в муниципалитете Орес, северный регион Арагон, Испания
Ликвидация лесного пожара в муниципалитете Орес, северный регион Арагон, Испания - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© REUTERS / SPANISH MILITARY EMERGENCY UNIT
Ликвидация лесного пожара в муниципалитете Орес, северный регион Арагон, Испания
 
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