В Испании из-за лесных пожаров эвакуировали более 115 тысяч человек

Краткий пересказ от РИА ИИ Из-за лесных пожаров в автономном сообществе Мадрид, провинциях Авила и Кастельон более 115 тысяч человек были эвакуированы или получили предписание не покидать дома.

Пожары в Мадриде и Авиле продвигаются в сторону провинции Толедо, там распространили режим чрезвычайной ситуации национального значения.

МАДРИД, 26 июл - РИА Новости. Более 115 тысяч человек эвакуировали или призвали не покидать дома из-за лесных пожаров в автономном сообществе Мадрид, провинциях Авила и Кастельон, передало агентство EFE.

"Более 115 тысяч человек к настоящему времени были эвакуированы или получили предписание не покидать дома из-за лесных пожаров", - говорится в сообщении.

По информации агентства, около 100 тысяч пострадавших приходятся на районы Мадрида и Авилу, где огонь уничтожил более 45 тысяч гектаров. Еще около 15 тысяч человек затронул пожар в провинции Кастельон, периметр которого достиг 21 километра.

Пожары в Мадриде и Авиле продвигаются в сторону провинции Толедо, в связи с чем власти распространили на нее режим чрезвычайной ситуации национального значения.

В субботу при пожаре в овраге в провинции Валенсия погиб мужчина.

В тушении наиболее крупных пожаров участвуют 176 специалистов из Португалии, Греции и Италии, а также 41 единица наземной техники и четыре самолета Canadair. Португалия направила 129 пожарных и 41 автомобиль.

В ряде других районов Испании обстановка улучшилась. После стабилизации пожаров жителям нескольких населенных пунктов в провинциях Кордова, Гранада и Барселона разрешили вернуться домой или отменили предписание не покидать помещения.