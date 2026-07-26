СК начал проверку после гибели мужчины в Ростове-на-Дону из-за непогоды

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"По факту смерти мужчины в СУСК зарегистрирован материал проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что проверка проводится по статье 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда").