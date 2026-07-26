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СК начал проверку после гибели мужчины в Ростове-на-Дону из-за непогоды - РИА Новости, 26.07.2026
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13:06 26.07.2026 (обновлено: 13:22 26.07.2026)
СК начал проверку после гибели мужчины в Ростове-на-Дону из-за непогоды

СК выяснит обстоятельства гибели мужчины в Ростове-на-Дону из-за непогоды

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ростове-на-Дону из-за непогоды один человек погиб, 13 пострадали.
  • Следователи начали проверку по статье 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда») после смерти мужчины.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июл - РИА Новости. Следователи начали проверку после смерти мужчины в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по Ростовской области.
Ранее глава города Александр Скрябин сообщил, что из-за непогоды в Ростове-на-Дону один человек погиб, 13 пострадали.
«
"По факту смерти мужчины в СУСК зарегистрирован материал проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что проверка проводится по статье 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда").
В субботу в Ростовской области прошел сильный ливень, вызвавший отключения света минимум в 15 муниципалитетах. В нескольких районах возникли проблемы с водоснабжением. Количество поваленных деревьев исчислялось сотнями.
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