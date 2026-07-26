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Водитель, наехавший на толпу в Берлине, позже напал на прохожих с мачете - РИА Новости, 26.07.2026
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16:43 26.07.2026 (обновлено: 17:18 26.07.2026)
Водитель, наехавший на толпу в Берлине, позже напал на прохожих с мачете

МВД ФРГ: совершивший в Берлине наезд на толпу, позже напал на прохожих с мачете

© REUTERS / Annegret HilseНа месте происшествия, где автомобиль въехал в толпу людей, Берлин
На месте происшествия, где автомобиль въехал в толпу людей, Берлин - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© REUTERS / Annegret Hilse
На месте происшествия, где автомобиль въехал в толпу людей, Берлин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В центре Берлина водитель белого минивэна наехал на толпу, а затем напал на прохожих с мачете.
  • Известно об одном погибшем и 29 пострадавших в результате нападения.
  • Подозреваемый — гражданин Германии с ливанскими корнями, родившийся в 2005 году.
БЕРЛИН, 26 июл — РИА Новости. Совершивший наезд на толпу в центре Берлина также напал на прохожих с мачете, сообщил глава МВД ФРГ Александр Добриндт.
«

"Подозреваемый наехал на толпу людей на автомобиле. <...> Затем он, вооружившись, предположительно, мачете, нанес тяжелые травмы другим прохожим", — сказал он на пресс-конференции в Берлине.

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Добриндт подтвердил информацию, что главный подозреваемый в терроризме — гражданин Германии с ливанскими корнями, 2005 года рождения. Его мать получила немецкое гражданство в 2002-м.
Глава МВД ФРГ также отметил, что фигурант в прошлом уже попадал в поле зрения правоохранительных органов из-за "радикализации и исламизма".
Добриндт добавил, что нападавший до сих пор находится в бегах.
«

"Все полицейские силы задействованы в его поиске в полную силу. Не только в Берлине, но и на вокзалах, в аэропортах, на границах", — сообщил министр.

Инцидент произошел поздно вечером в субботу в районе берлинского парка Тиргартен при проведении массового мероприятия. Водитель белого минивэна въехал в толпу, после чего врезался в дерево и скрылся. По данным Добриндта, погиб один человек, еще 29 пострадали.
Правоохранительные органы Германии квалифицировали произошедшее как террористический акт, совершенный по исламистским мотивам. По информации телеканала RBB, главный подозреваемый в нападении Абдул Баллут пытался ранее вступить в террористическую организацию "Исламское государство"*.
* Запрещенная на территории России террористическая организация.
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В миреГерманияБерлин (город)РоссияАлександр ДобриндтИсламское государство*
 
 
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