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Гарбузов: около 9 тыс квадратных метров офисных помещений создадут в Москве - РИА Новости, 26.07.2026
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:15 26.07.2026
Гарбузов: около 9 тыс квадратных метров офисных помещений создадут в Москве

Гарбузов: около 9 тыс квадратных метров коммерческих помещений строят в Москве

© Фото : пресс-служба ДИППОколо 9 тыс квадратных метров офисных помещений создадут в Москве
Около 9 тыс квадратных метров офисных помещений создадут в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Фото : пресс-служба ДИПП
Около 9 тыс квадратных метров офисных помещений создадут в Москве
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. В новых корпусах многофункционального комплекса в столичном районе Печатники создадут порядка 9 тысяч квадратных метров площадей под офисы, из них более 5 тысяч – по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), заявил министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города Анатолий Гарбузов.
По его словам, действующая программа помогает проработать более сбалансированную городскую среду, где деловая инфраструктура и жилые кварталы развиваются вместе.
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"В составе многофункционального комплекса на Южнопортовой улице предусмотрено создание современных офисных площадей. После ввода объекта в эксплуатацию здесь появится свыше 700 рабочих мест", – приводит пресс-служба департамента слова Гарбузова.
Контролем возведения корпусов в составе жилого комплекса на всех этапах занимается Мосгостройнадзор. Как отметил глава ведомства Антон Слободчиков, в комплексе создадут четыре офисных блока, площадь которых начинается от 1,9 тысячи квадратных метров каждый.
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"Два из них были введены в эксплуатацию во втором квартале 2026 года. Еще два планируется сдать в конце 2027 года и втором квартале 2029 года. Суммарно инспекторы комитета провели на площадках 19 выездных проверок, в ходе которых оценили качество выполненных работ и использованных материалов, а также их соответствие утвержденной проектной документации", — добавил Слободчиков.
Первые офисные помещения, чья общая площадь составляет порядка 3,4 тысячи квадратных метров, находятся в стилобатах введенных первого и тринадцатого корпусов.
Далее запустят деловые пространства во втором корпусе площадью 2,32 тысячи квадратных метров. Передача помещений собственникам запланирована на конец 2027 года. Еще почти 2,34 тысячи квадратных метров площадей для коммерческих целей предусмотрено в девятом корпусе, на данный момент его возводят.
Чтобы адаптировать площадки под различные нужды, помещения передадут собственникам без отделки. Так они смогут использовать площади для создания офисов, образовательных центров, сервисных площадок и других целей.
Программа стимулирования создания мест приложения труда начала действовать в городе в 2020 году, она реализуется практически во всех районах столицы. Всего инвесторы возведут более 300 объектов, чья общая площадь составляет 9,7 миллиона квадратных метров. Среди них — новые промпредприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта.
Всего в развитие Москвы будет привлечено свыше 3,5 триллиона рублей. Это поможет создать порядка 450 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.
Ранее Гарбузов рассказал о росте выпуска товаров из фруктов, им занимаются столичные предприятия.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыПоддержка бизнесаМоскваАнатолий Гарбузов
 
 
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