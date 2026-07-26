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Галактионов не считает выход Джикии причиной пропущенного мяча от "Ахмата" - РИА Новости Спорт, 26.07.2026
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Футбол
 
20:40 26.07.2026
Галактионов не считает выход Джикии причиной пропущенного мяча от "Ахмата"

Галактионов заявил, что не считает выход Джикии причиной пропущенного мяча

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлавный тренер ФК "Локомотив" Михаил Галактионов в матче 8-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги сезона 2023/2024 между ФК "Локомотив" (Москва) и ФК "Оренбург" (Оренбург).
Главный тренер ФК Локомотив Михаил Галактионов в матче 8-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги сезона 2023/2024 между ФК Локомотив (Москва) и ФК Оренбург (Оренбург). - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что те, кто считает причиной пропущенного мяча выход на замену защитника Георгия Джикии, не разбираются в футболе.
  • «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» со счетом 1:1 в первом туре Российской премьер-лиги.
  • Галактионов признал, что во втором тайме «Локомотив» отдал инициативу, и попытками сделать замены пытался вернуть игру в нужное русло.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов заявил, что те, кто считает причиной пропущенного мяча в матче против грозненского "Ахмата" выход на замену защитника Георгия Джикии, не разбираются в футболе.
В воскресенье "Локомотив" дома сыграл вничью с "Ахматом" (1:1) в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). "Ахмат" сравнял счет спустя минуту после выхода на поле Джикии, от которого мяч и влетел в ворота.
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"Если кто-то говорит, что виноват (Георгий) Джикия и тренер, связывая с этим рикошетом... Тогда можно поставить оценку, что он не разбирается в футболе. Или что он не в себе. А если говорить о заменах в целом, то (Александр) Руденко подустал, "Ахмат" выпустил двух высокорослых игроков, потому решили наполнить зону. Но случился этот рикошет, такое бывает", - сказал Галактионов.
"Игра была хорошей. Первый тайм был инициативный, а во втором отдали ее, признаю. Заменами пытались вернуть в свое русло. Будем работать дальше. Если бы (Жерзино) Ньямси свой момент реализовал, вы бы говорили по-другому. Развернуть можно по-разному, как богата фантазия", - добавил он.
Георгий Джикия - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
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ФутболСпортМихаил ГалактионовАхматГеоргий ДжикияЛокомотив (Москва)РПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)
 
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