Галактионов не считает выход Джикии причиной пропущенного мяча от "Ахмата"

«

"Если кто-то говорит, что виноват (Георгий) Джикия и тренер, связывая с этим рикошетом... Тогда можно поставить оценку, что он не разбирается в футболе. Или что он не в себе. А если говорить о заменах в целом, то (Александр) Руденко подустал, "Ахмат" выпустил двух высокорослых игроков, потому решили наполнить зону. Но случился этот рикошет, такое бывает", - сказал Галактионов.