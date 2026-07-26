Рейтинг@Mail.ru
Во Франции площадь выгоревших территорий достигла 115 тысяч гектаров - РИА Новости, 26.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:46 26.07.2026
Во Франции площадь выгоревших территорий достигла 115 тысяч гектаров

Нуньес: площадь выгоревших территорий во Франции достигла 115 тысяч гектаров

© REUTERS / Stephane MaheЛиквидация лесного пожара в департаменте Жиронда во Франции
Ликвидация лесного пожара в департаменте Жиронда во Франции - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© REUTERS / Stephane Mahe
Ликвидация лесного пожара в департаменте Жиронда во Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Площадь выгоревших территорий во Франции в результате природных пожаров с начала сезона достигла 115 тысяч гектаров.
  • Эммануэль Макрон заявил, что страна столкнулась этим летом с рекордным числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Площадь выгоревших территорий во Франции в результате природных пожаров с начала сезона достигла 115 тысяч гектаров, заявил министр внутренних дел страны Лоран Нуньес.
"С начала сезона - 115 тысяч гектаров", - сказал Нуньес в интервью телеканалу France 2.
В субботу министр сообщал, что площадь поврежденной от природных пожаров французской территории достигла рекорда в 98 тысяч гектаров.
Во Франции на фоне аномальной жары леса охвачены огнем. Как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, страна столкнулась этим летом с рекордным числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны.
Люди, пострадавшие от лесных пожаров во Франции, в убежище. 25 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
Во Франции эвакуировали более 140 тысяч человек из-за лесных пожаров
25 июля, 11:13
 
ФранцияЭммануэль МакронВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала