Во Франции площадь выгоревших территорий достигла 115 тысяч гектаров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Площадь выгоревших территорий во Франции в результате природных пожаров с начала сезона достигла 115 тысяч гектаров.
- Эммануэль Макрон заявил, что страна столкнулась этим летом с рекордным числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Площадь выгоревших территорий во Франции в результате природных пожаров с начала сезона достигла 115 тысяч гектаров, заявил министр внутренних дел страны Лоран Нуньес.
"С начала сезона - 115 тысяч гектаров", - сказал Нуньес в интервью телеканалу France 2.
В субботу министр сообщал, что площадь поврежденной от природных пожаров французской территории достигла рекорда в 98 тысяч гектаров.
Во Франции на фоне аномальной жары леса охвачены огнем. Как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, страна столкнулась этим летом с рекордным числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны.