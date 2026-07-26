Во Франции трех мужчин арестовали за поджоги

В среду, после гибели двух пожарных во время тушения пожара в коммуне Мериньяк недалеко от Бордо, прокурор объявил об ужесточении уголовной ответственности за разведение огня и выбрасывание окурков. Теперь эти действия караются одним годом лишения свободы и штрафом в 15 тысяч евро, пишет издание.