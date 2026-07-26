Во Франции число эвакуированных из-за лесных пожаров достигло 220 тысяч

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"В связи с эвакуацией, проведенной ночью из новых населенных пунктов, расположенных на юго-востоке (Аркашонского. — Прим. ред.) залива (на западе Жиронды. — Прим. ред.) или вблизи метрополии (коммуны Маршприм, Ле Барп, Бигано, Мио, Сеста), общее число эвакуированных в Жиронде теперь составляет 220 тысяч человек", — говорится в материале.