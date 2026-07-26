Во Франции число эвакуированных из-за лесных пожаров достигло 220 тысяч

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Количество жителей, эвакуированных на юго-западе Франции из-за лесных пожаров, достигло 220 тысяч.
- Масштабный пожар в Жиронде охватил 42 тысячи гектаров территории департамента.
- Эвакуация проведена из населенных пунктов, расположенных на юго-востоке Аркашонского залива, вблизи коммуны Маршприм и других.
ПАРИЖ, 26 июл — РИА Новости. Количество людей, эвакуированных на юго-западе Франции на фоне распространяющихся лесных пожаров, достигло 220 тысяч, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на заявление префектуры департамента Жиронда.
Ранее премьер-министр Франции Себастьян Лекорню сообщил, что из-за стремительно распространяющегося пожара на юго-западе республики было эвакуировано более 140 тысяч человек.
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"В связи с эвакуацией, проведенной ночью из новых населенных пунктов, расположенных на юго-востоке (Аркашонского. — Прим. ред.) залива (на западе Жиронды. — Прим. ред.) или вблизи метрополии (коммуны Маршприм, Ле Барп, Бигано, Мио, Сеста), общее число эвакуированных в Жиронде теперь составляет 220 тысяч человек", — говорится в материале.
Согласно сообщению телеканала, масштабный пожар в Жиронде, охвативший район вокруг Аркашонского залива, затронул 42 тысячи гектаров территории департамента.
Во Франции на фоне аномальной жары леса охвачены огнем. Как заявлял президент Эммануэль Макрон, страна столкнулась этим летом с наибольшим числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны.
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