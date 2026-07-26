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Во Франции число эвакуированных из-за лесных пожаров достигло 220 тысяч - РИА Новости, 26.07.2026
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10:56 26.07.2026 (обновлено: 15:48 26.07.2026)
Во Франции число эвакуированных из-за лесных пожаров достигло 220 тысяч

На юго-западе Франции из-за лесных пожаров эвакуировали 220 тысяч человек

© REUTERS / Manon CruzПострадавшие от лесных пожаров в пункте временного размещения в Бордо, Франция
Пострадавшие от лесных пожаров в пункте временного размещения в Бордо, Франция - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© REUTERS / Manon Cruz
Пострадавшие от лесных пожаров в пункте временного размещения в Бордо, Франция
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Количество жителей, эвакуированных на юго-западе Франции из-за лесных пожаров, достигло 220 тысяч.
  • Масштабный пожар в Жиронде охватил 42 тысячи гектаров территории департамента.
  • Эвакуация проведена из населенных пунктов, расположенных на юго-востоке Аркашонского залива, вблизи коммуны Маршприм и других.
ПАРИЖ, 26 июл — РИА Новости. Количество людей, эвакуированных на юго-западе Франции на фоне распространяющихся лесных пожаров, достигло 220 тысяч, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на заявление префектуры департамента Жиронда.
Ранее премьер-министр Франции Себастьян Лекорню сообщил, что из-за стремительно распространяющегося пожара на юго-западе республики было эвакуировано более 140 тысяч человек.
«

"В связи с эвакуацией, проведенной ночью из новых населенных пунктов, расположенных на юго-востоке (Аркашонского. — Прим. ред.) залива (на западе Жиронды. — Прим. ред.) или вблизи метрополии (коммуны Маршприм, Ле Барп, Бигано, Мио, Сеста), общее число эвакуированных в Жиронде теперь составляет 220 тысяч человек", — говорится в материале.

Согласно сообщению телеканала, масштабный пожар в Жиронде, охвативший район вокруг Аркашонского залива, затронул 42 тысячи гектаров территории департамента.
Во Франции на фоне аномальной жары леса охвачены огнем. Как заявлял президент Эммануэль Макрон, страна столкнулась этим летом с наибольшим числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны.
Ликвидация лесного пожара в департаменте Жиронда во Франции. 26 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
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