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Фоминов и Блинова стали победителями чемпионата России по ВМХ-фристайлу - РИА Новости Спорт, 26.07.2026
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22:01 26.07.2026
Фоминов и Блинова стали победителями чемпионата России по ВМХ-фристайлу

Фоминов и Блинова стали победителями чемпионата России по ВМХ-фристайлу в Казани

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкBMX
BMX - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Никита Фоминов стал двукратным чемпионом России по ВМХ-фристайлу в Казани.
  • Анастасия Блинова стала первой женщиной-чемпионкой России по ВМХ-фристайлу.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Никита Фоминов одержал победу на чемпионате России по ВМХ-фристайлу в Казани.
Он стал двукратным чемпионом страны. Серебро завоевал Арсений Любишкин, бронзу - Анар Алиев.
У женщин впервые чемпионкой стала Анастасия Блинова. Второе место заняла Агнесса Анохина, третье - Софья Чернявская.
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