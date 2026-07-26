Фоминов и Блинова стали победителями чемпионата России по ВМХ-фристайлу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Никита Фоминов стал двукратным чемпионом России по ВМХ-фристайлу в Казани.
- Анастасия Блинова стала первой женщиной-чемпионкой России по ВМХ-фристайлу.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Никита Фоминов одержал победу на чемпионате России по ВМХ-фристайлу в Казани.
Он стал двукратным чемпионом страны. Серебро завоевал Арсений Любишкин, бронзу - Анар Алиев.
У женщин впервые чемпионкой стала Анастасия Блинова. Второе место заняла Агнесса Анохина, третье - Софья Чернявская.
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19 августа 2022, 19:30