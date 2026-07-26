Экс-депутат назвал закрытие границы с Россией катастрофой для Финляндии

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"Закрытие границы стало катастрофой для граждан Финляндии и ее экономики. Все причины, по которым это сделано, - лишь отговорки и провокация. Приказ на подобные вещи идет с Запада. Финляндия - марионеточное государство Запада", - сказал Туртиайнен.