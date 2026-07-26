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Экс-депутат назвал закрытие границы с Россией катастрофой для Финляндии - РИА Новости, 26.07.2026
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09:24 26.07.2026 (обновлено: 13:59 26.07.2026)
Экс-депутат назвал закрытие границы с Россией катастрофой для Финляндии

Экс-депутат Туртиайнен назвал закрытие границы с РФ катастрофой для Финляндии

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкКонтрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе, у поселка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии
Контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе, у поселка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Павел Львов
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Контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе, у поселка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен считает, что закрытие российско-финской границы стало катастрофой для Финляндии и ее экономики.
  • По его мнению, причины закрытия границы — лишь отговорки и провокация, а приказ исходит с Запада.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Закрытие российско-финской границы стало катастрофой для Финляндии и ее экономики, заявил в интервью РИА Новости переехавший в Россию бывший депутат финского парламента, основатель партии "Власть принадлежит народу" Ано Туртиайнен.
«
"Закрытие границы стало катастрофой для граждан Финляндии и ее экономики. Все причины, по которым это сделано, - лишь отговорки и провокация. Приказ на подобные вещи идет с Запада. Финляндия - марионеточное государство Запада", - сказал Туртиайнен.
По мнению экс-депутата, если сейчас россиянин посетит Финляндию, то он разочаруется положением дел в стране.
Туртиайнен был депутатом парламента Финляндии с 2019 по 2023 год. В 2021 году был исключен из партии "Истинные финны" и основал партию "Власть принадлежит народу", которая выступала за сохранение отношений с Россией и против вступления Финляндии в НАТО.
В конце 2025 года политик и его супруга переехали в Россию и получили статус беженца.
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