Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен считает, что закрытие российско-финской границы стало катастрофой для Финляндии и ее экономики.
- По его мнению, причины закрытия границы — лишь отговорки и провокация, а приказ исходит с Запада.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Закрытие российско-финской границы стало катастрофой для Финляндии и ее экономики, заявил в интервью РИА Новости переехавший в Россию бывший депутат финского парламента, основатель партии "Власть принадлежит народу" Ано Туртиайнен.
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"Закрытие границы стало катастрофой для граждан Финляндии и ее экономики. Все причины, по которым это сделано, - лишь отговорки и провокация. Приказ на подобные вещи идет с Запада. Финляндия - марионеточное государство Запада", - сказал Туртиайнен.
По мнению экс-депутата, если сейчас россиянин посетит Финляндию, то он разочаруется положением дел в стране.
Туртиайнен был депутатом парламента Финляндии с 2019 по 2023 год. В 2021 году был исключен из партии "Истинные финны" и основал партию "Власть принадлежит народу", которая выступала за сохранение отношений с Россией и против вступления Финляндии в НАТО.
В конце 2025 года политик и его супруга переехали в Россию и получили статус беженца.