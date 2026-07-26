В Петербурге джазовый фестиваль поставил новый рекорд по посещаемости

Краткий пересказ от РИА ИИ Третий Санкт-Петербургский международный джазовый фестиваль, который прошел с 20 по 26 июля, поставил новый рекорд, собрав более 210 тысяч посетителей.

В рамках фестиваля состоялось более 170 концертов с участием свыше 600 музыкантов из России и зарубежных стран, а также впервые прошла бесплатная образовательная программа.

Подведены итоги Всероссийского конкурса джазовых композиторов, по итогам которого на лейбле Butman Music будет издан сборник с 20 композициями победителей, также состоялось вручение Всероссийской профессиональной джазовой премии.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Третий Санкт-Петербургский международный джазовый фестиваль поставил новый рекорд, события фестиваля посетили 210 тысяч человек, сообщили РИА Новости организаторы.

Saint Petersburg Jazz Festival прошел с 20 по 26 июля.

"В воскресенье, 26 июля, в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича завершился III Санкт-Петербургский международный джазовый фестиваль под руководством Игоря Бутмана . Мероприятия фестиваля посетило более 210 тысяч человек - это самое большое количество зрителей за все время проведения мероприятия", - говорится в сообщении.

За неделю в рамках фестиваля в Петербурге прошло более 170 концертов с участием свыше 600 ведущих музыкантов из России и зарубежных стран. Концерты под открытым небом состоялись в Юсуповском саду, на Площади Искусств, в Таврическом саду, в парке "Озеро Долгое" и в Нижнем парке музея-заповедника "Петергоф".

В этом году участниками фестиваля стали обладатель премии Grammy Николас Пэйтон и его трио из США, Аглая Шиловская и LRK Трио, джазовая вокалистка Эзги Алаш и флагманы современной турецкой сцены Akra Jazz Band, Квартет Игоря Бутмана, Валерий Сюткин, Петр Налич, Борис Березовский, Вадим Эйленкриг и Камерный оркестр Калининградской филармонии, ВИА "Пролетарское танго", певицы Fantine, Варвара Убель и Женя Любич, а также "золотой дуэт" джазовых мэтров Давида Голощекина и Андрея Кондакова.

Бесплатная образовательная программа впервые прошла в Доме книги, Джаз-клубе Игоря Бутмана и студии танца Jazz Message. По традиции в дни фестиваля состоялась масштабная клубная программа на различных площадках города: в Филармонии джазовой музыки, Джаз-клубе Игоря Бутмана, баре-ресторане "48 стульев", баре The Hat, клубах JFC и Police Station, барах Nola, "ЭтоБар" и "Лайка". Концерты в Джаз-клубе Игоря Бутмана в рамках Санкт-Петербургского джазового фестиваля будут продолжаться на протяжении всего августа.

Кроме того, подведены итоги Всероссийского конкурса джазовых композиторов, который прошел в третий раз. Лауреатами конкурса стали Екатерина Унгвари, Виктория Петровская, Арсений Владимиров, Альберт Сабирзянов-Вализер, Елизавета Юргина, Сергей Сорокин, Ольга Андреева, Анатолий Келе, Вероника Зейдель, Эдуард Риккер и Вероника Богданович из Москвы, Денис Юрченко, Людмила Бауэр из Санкт-Петербурга, Овагем Султанян из Ростова-на-Дону, Ярослав Гордеев из Тулы, Ирина Одуло из Пензы, Алена Войская и Илья Ершов из Ярославля, Раду Мутелика из Дмитрова, Олег Янгуров из Уфы.

По итогам конкурса на лейбле Butman Music в этом году будет издан сборник российской джазовой музыки с 20 композициями победителей.

В рамках фестиваля также прошло вручение Всероссийской профессиональной джазовой премии. Победителями стали саксофонисты Игорь Бутман, Антон Чекуров и Сергей Головня, трубач Григор Паносян, гитарист Гасан Багиров, тромбонист Сергей Долженков, контрабасист Антон Ревнюк, барабанщик Игнат Кравцов. Лучшими вокалистами признаны Олег Аккуратов и Алина Енгибарян.

В номинации "Лучший аранжировщик" победу одержал Николай Левиновский. Коллективу LRK Trio присуждено звание лучшего малого ансамбля. Лучшим альбомом стала пластинка "Голоса джаза" Игоря Бутман и Московского джазового оркестра. Статус "легенды джаза" получил Алексей Козлов.

Saint Petersburg Jazz Festival впервые прошел в 2024 году и сразу утвердился в качестве крупнейшего музыкального события города. Тогда его посетили более 200 тысяч человек, с каждым годом число зрителей возрастает. Фестиваль организован Ассоциацией джазовых музыкантов и проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, правительства Санкт-Петербурга и Фонда Игоря Бутмана.