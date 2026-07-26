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В США рассекретили материалы дел об экстрадиции братьев Тейт в Британию - РИА Новости, 26.07.2026
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12:28 26.07.2026 (обновлено: 15:43 26.07.2026)
В США рассекретили материалы дел об экстрадиции братьев Тейт в Британию

Суд в Майами рассекретил материалы дел об экстрадиции братьев Тейт

© AP Photo / Andreea AlexandruЭндрю и Тристан Тейты
Эндрю и Тристан Тейты - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© AP Photo / Andreea Alexandru
Эндрю и Тристан Тейты. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Федеральный суд США рассекретил материалы дел об экстрадиции братьев Тейт в Великобританию.
  • В отношении каждого из братьев открыто отдельное экстрадиционное производство, оба дела рассматривает федеральный суд в Майами.
ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости. Федеральный суд США рассекретил материалы дел об экстрадиции Эндрю и Тристана Тейтов в Великобританию, следует из судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В британской прокуратуре на прошлой неделе подтвердили, что братья Тейт были задержаны в США, и сообщили, что запросили их экстрадицию в Великобританию. Ранее им уже предъявили там обвинения в изнасиловании, причинении телесного вреда, торговле людьми и организации проституции.
Как выяснило РИА Новости, в отношении каждого из братьев открыто отдельное экстрадиционное производство. Оба дела рассматривает федеральный суд в Майами. В документах подчеркивается, что американская прокуратура действует во исполнение договора об экстрадиции между США и Великобританией, подписанного в 2003 году.
Согласно судебным постановлениям, дела первоначально были заведены в закрытом режиме. На первых судебных заседаниях прокуратура США устно попросила рассекретить сами дела, жалобы о временном аресте братьев с целью экстрадиции, а также связанные с ними ходатайства и постановления. Суд удовлетворил эти просьбы.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в четверг заявила, что президент США Дональд Трамп и его администрация не намерены вмешиваться в процесс экстрадиции Эндрю и Тристана Тейтов.
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