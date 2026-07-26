Джошуа после победы над Пренгой заявил, что хочет провести бой с Фьюри

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Энтони Джошуа заявил о желании провести бой против Тайсона Фьюри после победы над Кристианом Пренгой.
- Джошуа одержал победу над Пренгой техническим нокаутом во втором раунде в Джидде.
- Поединок между Джошуа и Фьюри планируется провести в четвертом квартале 2026 года.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе британец Энтони Джошуа после победы над албанцем Кристианом Пренгой заявил, что хочет провести бой против соотечественника Тайсона Фьюри.
В ночь на воскресенье Джошуа победил албанца Пренгу в поединке в Саудовской Аравии. Бой в Джидде стал первым для британца после автокатастрофы, произошедшей в конце 2025 года. Джошуа одержал победу техническим нокаутом во втором раунде. В апреле журналист Майк Коппинджер в соцсети X сообщил, что Джошуа и Фьюри договорились о проведении поединка. Бой двух экс-чемпионов мира планируется провести в четвертом квартале 2026 года.
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"Подождите минутку, теперь мне снова можно подраться с Тайсоном Фьюри, не так ли? Он в зале или нет? У нашего противостояния есть две стороны. Первая - огонь и накал страстей, вторая - уважение. Уважаю его за все, что он сделал, за все его достижения. И много кто ждет нашего поединка уже большое количество времени. Респект его команде, респект промоутерам, которые делают все, чтобы поединок мог состояться", - заявил Джошуа на ринге после победы.
Джошуа 36 лет, в январе он вернулся к тренировкам после ДТП в Нигерии, в результате которого погибли два человека. На счету британца 30 побед при четырех поражениях в профессиональном боксе. Он владел чемпионскими поясами по версии Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO).
Фьюри 37 лет, на его счету 36 побед, два поражения и одна ничья. Британец владел титулами Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC).
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