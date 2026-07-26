Джошуа после победы над Пренгой заявил, что хочет провести бой с Фьюри

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"Подождите минутку, теперь мне снова можно подраться с Тайсоном Фьюри, не так ли? Он в зале или нет? У нашего противостояния есть две стороны. Первая - огонь и накал страстей, вторая - уважение. Уважаю его за все, что он сделал, за все его достижения. И много кто ждет нашего поединка уже большое количество времени. Респект его команде, респект промоутерам, которые делают все, чтобы поединок мог состояться", - заявил Джошуа на ринге после победы.