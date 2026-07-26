Джикия назвал свой дебют за "Локомотив" смазанным

Краткий пересказ от РИА ИИ Георгий Джикия назвал свой дебют за московский "Локомотив" смазанным.

"Локомотив" сыграл вничью с "Ахматом" в матче первого тура РПЛ со счетом 1:1, мяч гостей был забит после рикошета от Джикии.

Джикия отказался давать оценку празднованию забитого мяча нападающим "Зенита" Александром Соболевым в матче за Суперкубок.

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший защитник сборной России по футболу Георгий Джикия назвал смазанным свой дебют за московский "Локомотив".

В воскресенье " Локомотив " дома сыграл вничью с грозненским " Ахматом " (1:1) в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Мяч гостей был забит после рикошета от Джикии, для которого эта игра была первой официальной за "Локомотив". Защитник вышел на замену на 82-й минуте.

"Смазанный дебют получился, обидно, что мяч через рикошет залетел и мы не добились положительного результата. Завтра разберем матч, не хотелось бы на скорую руку давать оценки. Чемпионат только начался, что касается задач, внутри они для нас озвучены, но говорить об этом сегодня не буду. Сезон только начался, он длинный. То, что не удалось начать с победы, расстраивает. Но впереди еще много матчей", - сказал Джикия журналистам.

Петербургский "Зенит" 18 июля обыграл в матче за Суперкубок России московский "Спартак" (1:1, 4:2 - по пенальти), за который ранее выступал Джикия. По итогам встречи контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал нападающего "Зенита" Александра Соболева на 30 тысяч рублей за поведение в ходе празднования забитого мяча.