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Джикия назвал свой дебют за "Локомотив" смазанным - РИА Новости Спорт, 26.07.2026
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Футбол
 
20:28 26.07.2026
Джикия назвал свой дебют за "Локомотив" смазанным

Джикия назвал свой дебют за московский "Локомотив" смазанным

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГеоргий Джикия
Георгий Джикия - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Георгий Джикия. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Георгий Джикия назвал свой дебют за московский "Локомотив" смазанным.
  • "Локомотив" сыграл вничью с "Ахматом" в матче первого тура РПЛ со счетом 1:1, мяч гостей был забит после рикошета от Джикии.
  • Джикия отказался давать оценку празднованию забитого мяча нападающим "Зенита" Александром Соболевым в матче за Суперкубок.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший защитник сборной России по футболу Георгий Джикия назвал смазанным свой дебют за московский "Локомотив".
В воскресенье "Локомотив" дома сыграл вничью с грозненским "Ахматом" (1:1) в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Мяч гостей был забит после рикошета от Джикии, для которого эта игра была первой официальной за "Локомотив". Защитник вышел на замену на 82-й минуте.
Российская премьер-лига (РПЛ)
26 июля 2026 • начало в 17:00
Завершен
Локомотив
1 : 1
Ахмат
08‎’‎ • Зелимхан Бакаев
83‎’‎ • Erald Maksuti
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"Смазанный дебют получился, обидно, что мяч через рикошет залетел и мы не добились положительного результата. Завтра разберем матч, не хотелось бы на скорую руку давать оценки. Чемпионат только начался, что касается задач, внутри они для нас озвучены, но говорить об этом сегодня не буду. Сезон только начался, он длинный. То, что не удалось начать с победы, расстраивает. Но впереди еще много матчей", - сказал Джикия журналистам.
Петербургский "Зенит" 18 июля обыграл в матче за Суперкубок России московский "Спартак" (1:1, 4:2 - по пенальти), за который ранее выступал Джикия. По итогам встречи контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал нападающего "Зенита" Александра Соболева на 30 тысяч рублей за поведение в ходе празднования забитого мяча.
"Смотрел только игру и оценку тому, что было после, давать не буду. Празднование Соболева - это его дело, захотел и сделал. Не знаю, сказался ли на отношении к нему фанатов "красно-белых" переход в "Зенит". Могу говорить только за себя, за свое отношение к тому, что делал и где был", - добавил бывший капитан "Спартака".
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ФутболСпортГеоргий ДжикияЛокомотив (Москва)РПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)
 
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