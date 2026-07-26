В Дагестане четырехлетний ребенок погиб в ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Унцукульском районе Дагестана произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля.
- В результате аварии погиб четырехлетний ребенок.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Четырехлетний ребенок погиб в результате ДТП с опрокидыванием в Унцукульском районе Дагестана, сообщили в МВД по республике.
"Четырехлетний ребенок погиб в ДТП в Унцукульском районе... На 5 километре автодороги "Шамилькала - Временный", в Унцукульском районе, 27-летний местный житель, управляя автомобилем "ВАЗ 217030", не справившись с управлением, совершил наезд на бетонные барьерные ограждения, после чего автомобиль опрокинулся", - говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.
Уточняется, что находившийся в автомобиле мальчик от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте происшествия.