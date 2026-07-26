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В Дагестане четырехлетний ребенок погиб в ДТП - РИА Новости, 26.07.2026
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02:12 26.07.2026
В Дагестане четырехлетний ребенок погиб в ДТП

В Унцкульском районе Дагестана в ДТП погиб четырехлетний ребенок

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Унцукульском районе Дагестана произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля.
  • В результате аварии погиб четырехлетний ребенок.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Четырехлетний ребенок погиб в результате ДТП с опрокидыванием в Унцукульском районе Дагестана, сообщили в МВД по республике.
"Четырехлетний ребенок погиб в ДТП в Унцукульском районе... На 5 километре автодороги "Шамилькала - Временный", в Унцукульском районе, 27-летний местный житель, управляя автомобилем "ВАЗ 217030", не справившись с управлением, совершил наезд на бетонные барьерные ограждения, после чего автомобиль опрокинулся", - говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.
Уточняется, что находившийся в автомобиле мальчик от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте происшествия.
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ПроисшествияУнцукульский районРеспублика Дагестан
 
 
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