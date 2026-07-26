Великобритания планирует присоединиться к оборонному банку НАТО, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Британское правительство рассматривает возможность присоединения к Банку обороны, безопасности и устойчивости (DSRB).
- Новое правительство Великобритании намерено увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП к 2035 году.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Британское правительство в рамках поиска средств на увеличение оборонного бюджета страны рассматривает возможность присоединения к Банку обороны, безопасности и устойчивости (Defence, Security and Resilience Bank, DSRB), сообщает газета Sun, ссылаясь на источники.
В интервью газете новый министр финансов Великобритании, экс-глава министерства обороны Джон Хили заявил, что увеличение расходов на ВПК станет одним из его главных приоритетов, и власти намерены достичь целевых показателей по оборонным расходам.
"Новое правительство рассматривает возможность присоединения к проекту канадского инвестиционного банка оборонных фондов для финансирования военных проектов", - пишет издание.
Как уточняет газета, новый премьер-министр страны Энди Бернем намерен увеличить расходы на оборону страны до 3,5% ВВП к 2035 году.
Идея создания DSRB была озвучена на саммите стран НАТО в 2025 году. Цель проекта - привлечь 100 миллиардов фунтов стерлингов для кредитования правительств и оборонных предприятий стран-членов альянса.