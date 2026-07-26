Великобритания планирует присоединиться к оборонному банку НАТО, пишут СМИ

"Новое правительство рассматривает возможность присоединения к проекту канадского инвестиционного банка оборонных фондов для финансирования военных проектов", - пишет издание.

Как уточняет газета, новый премьер-министр страны Энди Бернем намерен увеличить расходы на оборону страны до 3,5% ВВП к 2035 году.

Идея создания DSRB была озвучена на саммите стран НАТО в 2025 году. Цель проекта - привлечь 100 миллиардов фунтов стерлингов для кредитования правительств и оборонных предприятий стран-членов альянса.