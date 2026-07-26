Обломки беспилотников упали в станице на Кубани, пострадавших нет

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Обломки беспилотников упали в станице Раевской под Новороссийском, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В оперативном штабе уточнили, что в результате падения фрагментов БПЛА повреждена кровля частного дома и стены, произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. На месте работают оперативные и специальные службы.