Обломки беспилотников упали в станице на Кубани, пострадавших нет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Обломки беспилотников упали в станице Раевской под Новороссийском.
- Повреждена кровля и стены частного дома, произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Обломки беспилотников упали в станице Раевской под Новороссийском, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"Обломки беспилотников упали в станице Раевской под Новороссийском. Пострадавших нет", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
В оперативном штабе уточнили, что в результате падения фрагментов БПЛА повреждена кровля частного дома и стены, произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. На месте работают оперативные и специальные службы.
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