Нацисты понимали преступный характер расправ в Белоруссии, заявил историк

Краткий пересказ от РИА ИИ Нацисты осознавали преступный характер расправ над населением в Белоруссии в период Великой Отечественной войны и скрывали следы своих преступлений.

Немецко-фашистские захватчики и их пособники проводили множество карательных операций против мирного населения на территории оккупированной Белоруссии.

Главной целью фашистов было уничтожение местного населения разными способами и методами.

МИНСК, 26 июл – РИА Новости. Нацисты понимали преступный характер расправ над населением в Белоруссии в период Великой Отечественной войны и скрывали их следы, заявил в интервью РИА Новости заместитель директора по научной работе Института истории Национальной академии наук Белоруссии Павел Трубчик.

"Это была не случайная, а целенаправленная политика по уничтожению мирного населения. Даже в условиях военного времени это приравнивается к преступлению. И немецко-фашистские захватчики, и те, кто исполнял их приказы, хорошо это понимали. Именно поэтому и заметали следы своих преступлений", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что в том же лагере смерти "Тростенец", который находился в Минске и являлся одним из крупнейших в Восточной Европе , "немцы не оставили камня на камне". "У них было время, и они успели уничтожить бараки, сровняли с землей и засеяли травой", - отметил Трубчик.

Кроме того, продолжил историк, "они всячески перекладывали исполнение убийств на тех же коллаборационистов, которые тоже в Беларуси были, хотя и не так много". "Это все говорит о том, что они отдавали отчет своим действиям, понимали, что они делали", - констатировал он.

Трубчик подчеркнул, что на территории оккупированной Белоруссии немецко-фашистские захватчики и их пособники провели огромное количество карательных операций против мирного населения.

"Сегодня порой мы слышим другие оценки, что якобы это были действия, направленные на борьбу с партизанами, или ответные действия на акции партизан... Но если мы сопоставим все факты карательных операций, массового уничтожения людей, создание гетто в городах, тюрем, концлагерей, становится ясно, что это все - звенья одной цепи", - заявил он. Историк отметил, что у фашистов "была одна главная цель – это уничтожение местного населения разными способами и методами".