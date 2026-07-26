Госсекретарь Совбеза: Белоруссия не сосредотачивает военных вдоль границ

МИНСК, 26 июл - РИА Новости. Белоруссия не сосредотачивает никаких военных группировок вдоль своих границ, но занимается плановой деятельностью по боевой подготовке, заявил госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович.

Он отметил при этом, что Белоруссия занимается плановой деятельностью по боевой подготовке, проходит ряд тренировок.