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Госсекретарь Совбеза: Белоруссия не сосредотачивает военных вдоль границ - РИА Новости, 26.07.2026
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21:42 26.07.2026 (обновлено: 21:44 26.07.2026)
Госсекретарь Совбеза: Белоруссия не сосредотачивает военных вдоль границ

Вольфович: Белоруссия не сосредотачивает военных группировок вдоль границ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Белоруссия не сосредотачивает военных группировок вдоль своих границ.
  • Республика занимается плановой деятельностью по боевой подготовке и проводит тренировки.
МИНСК, 26 июл - РИА Новости. Белоруссия не сосредотачивает никаких военных группировок вдоль своих границ, но занимается плановой деятельностью по боевой подготовке, заявил госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович.
"Наши соседи все-таки видят, что никакой реальной угрозы с территории Беларуси нет, мы никому не угрожаем и никакие группировки вдоль границ не сосредотачиваем. То, что касается военно-силового блока", - сказал Вольфович в эфире телеканала "Первый информационный".
Он отметил при этом, что Белоруссия занимается плановой деятельностью по боевой подготовке, проходит ряд тренировок.
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