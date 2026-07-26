Госсекретарь Совбеза: Белоруссия не сосредотачивает военных вдоль границ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Белоруссия не сосредотачивает военных группировок вдоль своих границ.
- Республика занимается плановой деятельностью по боевой подготовке и проводит тренировки.
МИНСК, 26 июл - РИА Новости. Белоруссия не сосредотачивает никаких военных группировок вдоль своих границ, но занимается плановой деятельностью по боевой подготовке, заявил госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович.
"Наши соседи все-таки видят, что никакой реальной угрозы с территории Беларуси нет, мы никому не угрожаем и никакие группировки вдоль границ не сосредотачиваем. То, что касается военно-силового блока", - сказал Вольфович в эфире телеканала "Первый информационный".
Он отметил при этом, что Белоруссия занимается плановой деятельностью по боевой подготовке, проходит ряд тренировок.