В Совбезе Белоруссии рассказали о ситуации у границ республики

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белоруссии не видят признаков обострения ситуации у границ республики, заявил госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович.
- Группировки, созданные вдоль западных и южных границ, остаются на своих местах.
МИНСК, 26 июл - РИА Новости. В Белоруссии не видят признаков обострения ситуации у границ республики, обстановка остается без изменений, заявил госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович.
"Никаких фактов, которые бы влияли на обострение ситуации, сегодня мы не видим, но ничего не изменилось. Те группировки, которые были созданы вдоль западных границ и южных границ, они остались и имеют место быть", - сказал Вольфович в эфире телеканала "Первый информационный".