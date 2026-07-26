Аэропорты Внуково и Шереметьево принимают рейсы по согласованию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аэропорты «Внуково» и «Шереметьево» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.
- Временные ограничения на использование воздушного пространства введены для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Аэропорты "Внуково" и "Шереметьево" принимают и отправляют рейсы по согласованию в связи с введением временных ограничений, сообщила Росавиация.
"Аэропорты "Внуково" и "Шереметьево" принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней", - говорится в сообщении.
Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство.
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