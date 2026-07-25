"Зеленский проиграет". Экс-премьер Украины выступил с тревожным заявлением

"От Зеленского можно ожидать более жестких мер по устранению политических конкурентов. "Вадим. — Прим. Ред.) Ермолаев — живой пример. Еще выборы не начались, а уже в Монако был совершен теракт. <…> Его готовность устранять политических конкурентов вызвана страхом, поскольку проиграть выборы для главаря киевского режима — значит подвергнуть себя смертельной опасности", — написал он.

Основателя корпорации "Алеф" и одного из крупнейших девелоперов Днепропетровска Ермолаева не раз включали в список богатейших украинцев. Как пишут СМИ, в 2019 году он отказался от гражданства, чтобы "иметь международную защиту". Сейчас у предпринимателя только кипрский паспорт. В 2023-м Зеленский ввел против него персональные санкции на десять лет.