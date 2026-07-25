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"Зеленский проиграет". Экс-премьер Украины выступил с тревожным заявлением - РИА Новости, 25.07.2026
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22:37 25.07.2026
"Зеленский проиграет". Экс-премьер Украины выступил с тревожным заявлением

Азаров: от Зеленского можно ожидать жестких мер по устранению конкурентов

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Владимир Зеленский готов устранять политических конкурентов под страхом проиграть выборы.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский готов устранять политических конкурентов под страхом проиграть выборы, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в Telegram-канале.
«
"От Зеленского можно ожидать более жестких мер по устранению политических конкурентов. "Вадим. — Прим. Ред.) Ермолаев — живой пример. Еще выборы не начались, а уже в Монако был совершен теракт. <…> Его готовность устранять политических конкурентов вызвана страхом, поскольку проиграть выборы для главаря киевского режима — значит подвергнуть себя смертельной опасности", — написал он.
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В конце июня Ермолаев, его спутница и сын пострадали при взрыве в Монако. Злоумышленница — по данным Интерпола, это 30-летняя гражданка Украины — оставила у входной двери в здание рюкзак с бомбой. Во вторник издание "Украинская правда" сообщило, что под Киевом нашли тело подозреваемой, офис генпрокурора позже подтвердил это.
Основателя корпорации "Алеф" и одного из крупнейших девелоперов Днепропетровска Ермолаева не раз включали в список богатейших украинцев. Как пишут СМИ, в 2019 году он отказался от гражданства, чтобы "иметь международную защиту". Сейчас у предпринимателя только кипрский паспорт. В 2023-м Зеленский ввел против него персональные санкции на десять лет.
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