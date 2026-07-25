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"Нет шансов". На Украине раскрыли страшную правду о Зеленском - РИА Новости, 25.07.2026
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16:08 25.07.2026 (обновлено: 22:12 25.07.2026)
"Нет шансов". На Украине раскрыли страшную правду о Зеленском

Мендель: Украина не сможет достичь мира при Зеленском

© AP Photo / Peter MorrisonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юлия Мендель, бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского, заявила, что при нынешнем руководстве Украина не сможет достичь мира.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Украина не сможет достичь мира, пока Владимир Зеленский остается у власти, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель в соцсети Х.
«
"При правлении Зеленского Украина будет просто деградировать, не имея шансов на вступление в ЕС, проведение реформ или экономический рост. Кроме того, Украина не сможет достичь мира при Зеленском, человеке, который извлекает выгоду из войны", — написала она.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
Зеленский выступил с наглым требованием после российских ударов
Вчера, 14:53
В четверг глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с американским госсекретарем Марко Рубио подтвердил приверженность России предложениям, которые были выдвинуты США на Аляске. При этом он подчеркнул, что Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Зеленского продолжать воевать "до последнего украинца".
Представитель Кремля Дмитрий Песков в апреле заявлял, что специальная военная операция будет продолжаться, пока глава киевского режима не наберется смелости для заключения соглашения с Москвой. Он отмечал, что конфликт может закончиться до конца суток, если Зеленский прикажет ВСУ уйти с территории российских регионов. По его словам, Россия так или иначе достигнет целей СВО, но предпочтительным для нее остается мирный путь.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийЮлия МендельСергей ЛавровЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
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