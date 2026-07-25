"При правлении Зеленского Украина будет просто деградировать, не имея шансов на вступление в ЕС, проведение реформ или экономический рост. Кроме того, Украина не сможет достичь мира при Зеленском, человеке, который извлекает выгоду из войны", — написала она.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в апреле заявлял, что специальная военная операция будет продолжаться, пока глава киевского режима не наберется смелости для заключения соглашения с Москвой. Он отмечал, что конфликт может закончиться до конца суток, если Зеленский прикажет ВСУ уйти с территории российских регионов. По его словам, Россия так или иначе достигнет целей СВО, но предпочтительным для нее остается мирный путь.