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Зеленский выступил с наглым требованием после российских ударов - РИА Новости, 25.07.2026
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14:53 25.07.2026 (обновлено: 22:11 25.07.2026)
Зеленский выступил с наглым требованием после российских ударов

Зеленский обратился к Западу после российских ударов по Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский потребовал от Запада быстрее оказывать поддержку после российских ударов по украинским портам.
  • Российская армия нанесла удары по военным объектам в портах Одессы и Измаила в ночь на субботу.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский потребовал от Запада быстрее оказывать поддержку после российских ударов по украинским портам.
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"ПВО — это приоритет каждой международной встречи и каждого государственного учреждения. Все, о чем мы договариваемся с партнерами, должно выполняться быстрее", — написал он в Telegram-канале.
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Российская армия в ночь на субботу нанесла удары по военным объектам в портах Одессы и Измаила. В течение недели войска атаковали порты, а также цели в других частях Украины. Так, с 18 по 24 июля были нанесены 18 групповых ударов и один массированный.
В ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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