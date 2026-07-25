В МИД оценили реакцию Зеленского на вопрос о наркотиках

Краткий пересказ от РИА ИИ Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник прокомментировал реакцию Владимира Зеленского на вопрос о наркотиках в интервью американскому блогеру Лоре Лумер.

Зеленский, комментируя вопрос о возможном употреблении наркотиков с Макроном, сначала утвердительно кивнул, затем рассмеялся и ответил «конечно, нет».

Мирошник иронично отметил, что таким образом Зеленский «расставил все точки над i».

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник прокомментировал реакцию Владимира Зеленского на вопрос в интервью американскому блогеру Лоре Лумер, употреблял ли тот наркотики с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, отметив, что таким образом Зеленский "расставил все точки над i".

Зеленский в интервью Лумер ранее смешком ответил на вопрос, комментируя распространившиеся фото, на которых его запечатлели с Макроном в комнате, где, по ряду предположений в СМИ, они употребляли наркотики. Он сначала утвердительно кивнул головой, а когда журналистка упомянула о снимке, натужно рассмеялся, на мгновение задумался и только потом ответил "конечно, нет".

"Непревзойденное откровение Зеленского: с кем с кем, но не с Макроном; что-что, но с Макроном не кокаин; если и кокаин, то точно не вместе!" - иронично прокомментировал такую реакцию Мирошник

По его мнению, так Зеленский "расставил все точки над i".

В мае бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель в ответ на вопрос о возможных проблемах с наркотиками у Зеленского заявила, что он часто подолгу сидел в уборной перед интервью, а после похода туда выходил "другим человеком".