Рейтинг@Mail.ru
В Кировской области повысят защищенность предприятий после удара ВСУ - РИА Новости, 25.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:34 25.07.2026
В Кировской области повысят защищенность предприятий после удара ВСУ

Соколов: в Кировской области повысят защиту предприятий после удара ВСУ

© iStock.com / WiskyКиров
Киров - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© iStock.com / Wisky
Киров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После ракетного удара по предприятию в Кирове глава Кировской области Александр Соколов сообщил о планах по повышению защищенности предприятий и граждан.
  • Губернатор поручил принять меры по повышению защищенности предприятий и определить дополнительные меры для защиты жителей Кировской области.
  • В результате атаки на предприятие в Кирове 24 июля шесть человек погибли, 26 пострадали, в регионе объявлен трехдневный траур.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Защищенность предприятий и граждан повысят в Кировской области после ракетного удара по предприятию в Кирове, сообщил глава региона Александр Соколов.
Губернатор провел оперативное совещание, на котором были приняты решения по усилению антитеррористической защищенности Кировской области "с учетом изменений тактики врага".
«
"Поручил членам правительства при взаимодействии с территориальными подразделениями силовых структур и министерством обороны принять меры по повышению защищенности предприятий и определить дополнительные меры для защиты жителей Кировской области", - написал Соколов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что следственные органы расследуют обстоятельства гибели людей в результате атаки на предприятие в Кирове 24 июля.
Губернатор Кировской области в пятницу утром заявил о ракетной атаке на предприятие в Кирове, при которой шесть человек погибли, 26 пострадали. Позже он сообщил, что один из числившихся погибшим жив. В регионе объявлен трехдневный траур 25, 26 и 27 июля.
Губернатор Кировской области Александр Соколов посетил пострадавших во время атаки ВСУ работников завода в Кирове - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
Кировский губернатор рассказал о пострадавших при ракетной атаке на завод
Вчера, 11:54
ро
 
Кировская областьКировАлександр СоколовРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала