В Кировской области повысят защищенность предприятий после удара ВСУ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Защищенность предприятий и граждан повысят в Кировской области после ракетного удара по предприятию в Кирове, сообщил глава региона Александр Соколов.

Губернатор Кировской области в пятницу утром заявил о ракетной атаке на предприятие в Кирове, при которой шесть человек погибли, 26 пострадали. Позже он сообщил, что один из числившихся погибшим жив. В регионе объявлен трехдневный траур 25, 26 и 27 июля.