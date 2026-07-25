В Кировской области повысят защищенность предприятий после удара ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- После ракетного удара по предприятию в Кирове глава Кировской области Александр Соколов сообщил о планах по повышению защищенности предприятий и граждан.
- Губернатор поручил принять меры по повышению защищенности предприятий и определить дополнительные меры для защиты жителей Кировской области.
- В результате атаки на предприятие в Кирове 24 июля шесть человек погибли, 26 пострадали, в регионе объявлен трехдневный траур.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Защищенность предприятий и граждан повысят в Кировской области после ракетного удара по предприятию в Кирове, сообщил глава региона Александр Соколов.
Губернатор провел оперативное совещание, на котором были приняты решения по усилению антитеррористической защищенности Кировской области "с учетом изменений тактики врага".
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"Поручил членам правительства при взаимодействии с территориальными подразделениями силовых структур и министерством обороны принять меры по повышению защищенности предприятий и определить дополнительные меры для защиты жителей Кировской области", - написал Соколов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что следственные органы расследуют обстоятельства гибели людей в результате атаки на предприятие в Кирове 24 июля.
Губернатор Кировской области в пятницу утром заявил о ракетной атаке на предприятие в Кирове, при которой шесть человек погибли, 26 пострадали. Позже он сообщил, что один из числившихся погибшим жив. В регионе объявлен трехдневный траур 25, 26 и 27 июля.
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