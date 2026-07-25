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Захарова осудила удары ВСУ по населению в Кирове и Запорожской области - РИА Новости, 25.07.2026
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19:44 25.07.2026 (обновлено: 20:44 25.07.2026)
Захарова осудила удары ВСУ по населению в Кирове и Запорожской области

Захарова: удары ВСУ в Кирове и Запорожской области являются бесчеловечными

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Фото : МИД России
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова назвала удары ВСУ по мирному населению в Кирове и Запорожье бесчеловечными преступлениями.
  • МИД РФ решительно осуждает эти удары.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удары ВСУ по мирному населению в Кирове и Запорожье бесчеловечными преступлениями.
"Решительно осуждаем эти бесчеловечные преступления", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.
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"Искренне выражаем глубокие соболезнования родственникам и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления получившим ранения", - добавила Захарова.
Губернатор Кировской области в пятницу утром сообщил о ракетной атаке на предприятие в Кирове, в результате которой пять человек погибли, 26 пострадали. В результате ночной атаки ВСУ на туристические базы в Запорожской области погибли 12 человек, еще 19 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по факту террористической атаки.
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