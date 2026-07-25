Захарова осудила удары ВСУ по населению в Кирове и Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова назвала удары ВСУ по мирному населению в Кирове и Запорожье бесчеловечными преступлениями.
- МИД РФ решительно осуждает эти удары.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удары ВСУ по мирному населению в Кирове и Запорожье бесчеловечными преступлениями.
"Решительно осуждаем эти бесчеловечные преступления", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.
"Искренне выражаем глубокие соболезнования родственникам и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления получившим ранения", - добавила Захарова.
Губернатор Кировской области в пятницу утром сообщил о ракетной атаке на предприятие в Кирове, в результате которой пять человек погибли, 26 пострадали. В результате ночной атаки ВСУ на туристические базы в Запорожской области погибли 12 человек, еще 19 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по факту террористической атаки.
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