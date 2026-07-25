Захарова: Лавров не проводил содержательной беседы с главой МИД Японии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров не проводил содержательной беседы с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги в Маниле.
- Мария Захарова сообщила, что Лавров ответил протокольной фразой на приветствие японского министра, не вставая и вполоборота.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не проводил содержательной беседы с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги в Маниле, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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"Никакого обсуждения международных дел, региональной повестки или двусторонних отношений не было", - написала Захарова в Telegram-канале.
Она уточнила, что на приветствие японского министра Лавров "не вставая, вполоборота, ответил протокольной фразой".
Накануне Мотэги сообщил, что 21 июля на приветственном ужине в Маниле кратко обменялся приветствиями с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По словам главы МИД Японии, во время контакта стороны поговорили о двусторонних отношениях и ситуации в регионе.
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