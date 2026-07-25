Рейтинг@Mail.ru
Захарова с иронией высказалась о предложении должности Федорову в Италии - РИА Новости, 25.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:18 25.07.2026 (обновлено: 14:56 25.07.2026)
Захарова с иронией высказалась о предложении должности Федорову в Италии

Захарова сыронизировала над предложением Федорову должности в Италии

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны Италии Гуидо Крозетто предложил бывшему главе Минобороны Украины Михаилу Федорову должность своего советника.
  • Мария Захарова иронично заметила, что, если бы Усама Бен Ладен дожил до наших дней, он стал бы прекрасным советником в правительстве Италии.
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предложение о должности экс-министру обороны Украины Михаилу Федорову властями Италии, иронично отметила, что террорист Усама Бен Ладен, если бы дожил, стал бы прекрасным советником в правительстве республики.
Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто предложил бывшему главе минобороны Украины Михаилу Федорову должность своего советника.
Михаил Федоров во время брифинга в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
Михаил Федоров: почему экс-министр обороны Украины в центре внимания
23 июля, 18:38
“Никого приличного в самой Италии не нашлось, чтобы советовать? Жаль, Усама Бен Ладен не дожил - прекрасный был бы советник в правительстве Италии”, - написала она в своем Telegram канале.
Владимир Зеленский ранее решил сменить Федорова на посту главы минобороны Украины. На этом фоне в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского. Позже Зеленский заявил, что назначил командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ вместо Сырского.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
Захарова иронично прокомментировала увольнение Сырского и Федорова
21 июля, 23:30
 
В миреУкраинаИталияРоссияМихаил ФедоровУсама бен ЛаденВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала