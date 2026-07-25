Захарова с иронией высказалась о предложении должности Федорову в Италии

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предложение о должности экс-министру обороны Украины Михаилу Федорову властями Италии, иронично отметила, что террорист Усама Бен Ладен, если бы дожил, стал бы прекрасным советником в правительстве республики.

Владимир Зеленский ранее решил сменить Федорова на посту главы минобороны Украины. На этом фоне в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского. Позже Зеленский заявил, что назначил командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ вместо Сырского.