Захарова с иронией высказалась о предложении должности Федорову в Италии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр обороны Италии Гуидо Крозетто предложил бывшему главе Минобороны Украины Михаилу Федорову должность своего советника.
- Мария Захарова иронично заметила, что, если бы Усама Бен Ладен дожил до наших дней, он стал бы прекрасным советником в правительстве Италии.
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предложение о должности экс-министру обороны Украины Михаилу Федорову властями Италии, иронично отметила, что террорист Усама Бен Ладен, если бы дожил, стал бы прекрасным советником в правительстве республики.
Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто предложил бывшему главе минобороны Украины Михаилу Федорову должность своего советника.
“Никого приличного в самой Италии не нашлось, чтобы советовать? Жаль, Усама Бен Ладен не дожил - прекрасный был бы советник в правительстве Италии”, - написала она в своем Telegram канале.
Владимир Зеленский ранее решил сменить Федорова на посту главы минобороны Украины. На этом фоне в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского. Позже Зеленский заявил, что назначил командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ вместо Сырского.