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Арабская коалиция заявила, что не наносила удары по портам Йемена - РИА Новости, 25.07.2026
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01:42 25.07.2026 (обновлено: 01:51 25.07.2026)
Арабская коалиция заявила, что не наносила удары по портам Йемена

Коалиция не наносила удары по йеменским портам в ответ на атаки хуситов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии
Флаг Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией не наносила удары по йеменским портам, сообщил представитель коалиции Турки аль-Малики.
  • Коалиция продолжит принимать меры для защиты судоходства и интересов королевства и предупредила о соразмерном ответе на новые действия хуситов.
ДОХА, 25 июл - РИА Новости. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией не наносила удары по йеменским портам в ответ на атаки хуситов на саудовские суда, сообщил представитель коалиции Турки аль-Малики.
Ранее источник в местных органах власти Ходейды сообщил РИА Новости о серии ударов саудовской авиации по разным районам провинции Ходейда на западе Йемена.
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"Коалиция не обстреливала порт Ходейды или другие порты Йемена. Они остаются открытыми для приема коммерческих судов и морского транспорта с гуманитарной помощью", - цитирует слова аль-Малики телеканал Al Arabiya.
Он добавил, что коалиция продолжит принимать меры "для защиты судоходства и интересов королевства", предупредив, что любые новые действия со стороны хуситов повлекут за собой "соразмерный ответ".
Ранее источник в управлении транспорта королевства сообщил о новом нападении на саудовский танкер в Красном море после того, как несколько дней назад саудовские власти подтвердили атаку на танкер Encelia.
Хуситы на этой неделе объявили о введении морской блокады Саудовской Аравии в ответ на блокаду йеменских портов и аэропортов.
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