Арабская коалиция заявила, что не наносила удары по портам Йемена

Краткий пересказ от РИА ИИ Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией не наносила удары по йеменским портам, сообщил представитель коалиции Турки аль-Малики.

Коалиция продолжит принимать меры для защиты судоходства и интересов королевства и предупредила о соразмерном ответе на новые действия хуситов.

ДОХА, 25 июл - РИА Новости. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией не наносила удары по йеменским портам в ответ на атаки хуситов на саудовские суда, сообщил представитель коалиции Турки аль-Малики.

Ранее источник в местных органах власти Ходейды сообщил РИА Новости о серии ударов саудовской авиации по разным районам провинции Ходейда на западе Йемена

"Коалиция не обстреливала порт Ходейды или другие порты Йемена. Они остаются открытыми для приема коммерческих судов и морского транспорта с гуманитарной помощью", - цитирует слова аль-Малики телеканал Al Arabiya

Он добавил, что коалиция продолжит принимать меры "для защиты судоходства и интересов королевства", предупредив, что любые новые действия со стороны хуситов повлекут за собой "соразмерный ответ".

Ранее источник в управлении транспорта королевства сообщил о новом нападении на саудовский танкер в Красном море после того, как несколько дней назад саудовские власти подтвердили атаку на танкер Encelia.