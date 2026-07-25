Краткий пересказ от РИА ИИ Александр Волошин, сенатор от ДНР, заявил, что европейские политики не выполнят обещания о вступлении Украины в ЕС.

Он отметил, что ЕС осознает потенциальные риски и последствия вступления Украины в экономический союз, включая удар по собственным производителям и расширение теневого рынка оружия.

ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Европейские политики не выполнят данные Украине обещания, связанные с евроинтеграцией, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин.

В субботу австрийский министр по делам Европы Клаудия Бауэр жестко ответила на требование Владимира Зеленского по вступлению в ЕС, заявив, что тот в последние месяцы часто привлекал внимание желанием диктовать дату вступления в блок, но ускоренное присоединение по требованию просто невозможно.

"Никому не нужно государство, где тлеет полноценный гражданский конфликт, сохраняются хронические коррупционные проблемы, идет борьба различных групп влияния, а последствия многолетней фашизации будут ощущаться еще десятилетиями. Чем внимательнее в Европе оценивают реальные риски, тем очевиднее становится, что обещания о вступлении Украины в ЕС никогда не будут выполнены", - сказал Волошин, комментируя высказывание австрийского министра.

Сенатор добавил, что европейским политикам все сложнее делать вид, что евроинтеграция Украины заключается лишь в формальном выполнении нескольких пунктов дорожной карты.

"Перед евробюрократами стоит вопрос совсем другого масштаба: готовы ли они импортировать в ЕС системные проблемы украинского государства?" - отметил он.

Он добавил, что ЕС не забывает о потенциальных последствиях вступления Киева в экономический союз, что принесет за собой удар по собственным производителям, а также теневой рынок незарегистрированного оружия, оказавшегося на Украине за годы существующего конфликта.

"Любой затяжной конфликт оставляет после себя теневой рынок вооружений, но в данном случае его масштабы могут стать беспрецедентными для современной Европы", - подчеркнул Волошин.