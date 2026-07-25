Рейтинг@Mail.ru
ЕС не выполнит обещания о евроинтеграции Украины, считает Волошин - РИА Новости, 25.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:27 25.07.2026
ЕС не выполнит обещания о евроинтеграции Украины, считает Волошин

Волошин: политики ЕС не выполнят данные Киеву обещания о евроинтеграции

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertЧеловек фотографирует флаги Украины и Евросоюза
Человек фотографирует флаги Украины и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Человек фотографирует флаги Украины и Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Волошин, сенатор от ДНР, заявил, что европейские политики не выполнят обещания о вступлении Украины в ЕС.
  • Он отметил, что ЕС осознает потенциальные риски и последствия вступления Украины в экономический союз, включая удар по собственным производителям и расширение теневого рынка оружия.
ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Европейские политики не выполнят данные Украине обещания, связанные с евроинтеграцией, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин.
В субботу австрийский министр по делам Европы Клаудия Бауэр жестко ответила на требование Владимира Зеленского по вступлению в ЕС, заявив, что тот в последние месяцы часто привлекал внимание желанием диктовать дату вступления в блок, но ускоренное присоединение по требованию просто невозможно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
"Нет шансов". На Украине раскрыли страшную правду о Зеленском
Вчера, 16:08
"Никому не нужно государство, где тлеет полноценный гражданский конфликт, сохраняются хронические коррупционные проблемы, идет борьба различных групп влияния, а последствия многолетней фашизации будут ощущаться еще десятилетиями. Чем внимательнее в Европе оценивают реальные риски, тем очевиднее становится, что обещания о вступлении Украины в ЕС никогда не будут выполнены", - сказал Волошин, комментируя высказывание австрийского министра.
Сенатор добавил, что европейским политикам все сложнее делать вид, что евроинтеграция Украины заключается лишь в формальном выполнении нескольких пунктов дорожной карты.
"Перед евробюрократами стоит вопрос совсем другого масштаба: готовы ли они импортировать в ЕС системные проблемы украинского государства?" - отметил он.
Он добавил, что ЕС не забывает о потенциальных последствиях вступления Киева в экономический союз, что принесет за собой удар по собственным производителям, а также теневой рынок незарегистрированного оружия, оказавшегося на Украине за годы существующего конфликта.
"Любой затяжной конфликт оставляет после себя теневой рынок вооружений, но в данном случае его масштабы могут стать беспрецедентными для современной Европы", - подчеркнул Волошин.
Первыми, по словам Волошина, с последствиями столкнутся соседние государства Евросоюза. Ощутимой будет организованная преступность на Балканах, в Турции и в Восточной Европе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
Украина считает надежной "крышу" в виде европейцев, заявил Песков
Вчера, 15:26
 
В миреУкраинаЕвропаВладимир ЗеленскийЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала