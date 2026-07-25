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Командиры ВСУ отключили раненых от рации и предложили сдаться - РИА Новости, 25.07.2026
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Командиры ВСУ отключили раненых от рации и предложили сдаться

РИА Новости: командиры ВСУ на просьбы раненых солдат о помощи ответили отказом

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинский военнослужащий Илья Лурин сдался в плен и рассказал, что командиры предложили ему и его товарищам сдаться российским военным и перестали выходить на связь.
  • Лурин признался, что боялся сдаваться в плен из-за рассказов о якобы имевших место расстрелах и пытках в российском плену, а также из-за утверждений украинской пропаганды о том, что под возможный обмен могут попасть только медийные личности.
КУРСК, 25 июл - РИА Новости. Сдавшийся в плен украинский военнослужащий Илья Лурин рассказал РИА Новости, что командиры на просьбы о помощи ответили предложением сдаться российским военным и перестали выходить на связь.
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"Даже до того, как нас взяли в плен, вышли просто из ниоткуда, сказали, продиктуйте номера рации. Чтобы, когда в плен попали, либо с нами что-то случится, нас легко отключить", - сообщил Лурин.
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По его словам, из было трое раненых украинских военнослужащих, они плохо слышали и пытались выйти на связь, но никто не отвечал. Когда они просили помощи, им сказали одно: если хотите — сдавайтесь в плен.
Он признался, что боялся сдаваться в плен, поскольку в Украине на учениях ВСУ пугали тем, что в российском плену якобы расстреливают и пытают, а украинская пропаганда утверждала, что под возможный обмен может попасть только медийная личность.
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